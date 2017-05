Eleição dos rodoviários de Manaus deve ser tranquila em 2017

Mesmo com mais de 30 ações com pedido de anulação do pleito, as eleições no Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM), aparentemente, será uma das mais tranquilas dos últimos anos. A Chapa 1, encabeçada por Givancir de Oliveira, enfrentará a Chapa 2, de Francico Amaral, o “Gogó”, pela presidência do sindicato.

Para o presidente dos rodoviários e candidato à reeleição, Givancir de Oliveira, a credibilidade da atual diretoria foi conquistada com trabalho ao longo do mandato dos irmãos Oliveira, que há anos estão no sindicato.

“Nós sempre procuramos ouvir o trabalhador, atender às suas necessidades e intermediar os seus problemas junto aos empresários”, disse.

Negociações

As negociações em busca de garantias trabalhistas e salariais também estão sendo determinantes para uma das chapas ter uma boa aprovação nas urnas.

A reportagem tentou entrar em contato com os representantes da Chapa 2, pelo telefone 99378-XXXX, mas, até o fechamento desta edição, não obteve retorno dele.

