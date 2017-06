Eleição do Sindicato dos Rodoviários de Manaus inicia com bate boca

As primeiras horas das eleições para a presidência do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM), que acontece nesta quinta-feira (8), nas nove garagens de empresas de ônibus estão sendo consideradas tranquilas pelos representantes que concorrem ao pleito. Representantes da Chapa 1, encabeçada por Givancir de Oliveira, enfrentam a Chapa 2, de Francisco Amaral.

Segundo os rodoviários da Global Green, localizada na Zona Leste de Manaus, foi registrada apenas uma pequena discussão entre as duas chapas devido à organização das urnas na garagem da empresa, mas nada que comprometessem o andamento da votação.

“Eles bateram boca, mas nada muito grave. Só foi mesmo pelo fato da posição das urnas, que um queria em um lugar e a outra chapa em outro”, contou um motorista, que não quis ser identificado.

As votações iniciaram às 5h e devem seguir até as 17h, onde deve ocorrer a apuração na sede do sindicato, situada na rua Belém, 119 – Nossa Senhora das Graças.

Daniel Landazuri

EM TEMPO