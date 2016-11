Eleição de Trump e ‘brexit’ estimulam acordo entre Mercosul e UE, diz Serra

Em visita oficial à Espanha, o chanceler José Serra afirmou nesta quarta-feira (23) que a incerteza global pode incentivar as recém-retomadas negociações entre Mercosul e União Europeia.

Serra citou a eleição do republicano Donald Trump nos Estados Unidos da América (EUA) e o ‘brexit (voto pela saída britânica do bloco europeu), afirmando que o cenário “estimula o acordo”.

O chanceler está em Madri desde a segunda-feira para uma série de encontros. Ele reuniu-se com o rei Felipe e o premiê Mariano Rajoy.

Um dos enfoques de sua visita, encerrada na quarta-feira, é justamente a negociação entre o Mercosul e a União Europeia. Essas conversas foram reativadas após anos de impasse. A Espanha é a maior entusiasta dentro do bloco europeu. A França, por sua vez, oferece atrito.

“Além do peso que tem na economia brasileira, a Espanha tem peso na fomentação das negociações”, afirmou o chanceler brasileiro ao lado do ministro Alfonso Dastis, sua contraparte espanhola.

Ele afirmou, ainda, que a proposta do governo de brasileiro é ter uma “relação privilegiada” com a Espanha.

Serra havia se reunido na segunda-feira com María Luisa Poncela, secretária de Estado de Comércio, para avançar nas negociações.

Em entrevista recente à Folha de São Paulo Jaime García-Legaz, substituído nesta semana por Poncela, afirmou que os governo de Michel Temer e Mauricio Macri, na Argentina, podem ajudar a destravar o trato com o Mercosul.

O acordo foi intensamente negociado entre 1999 e 2004, mas travou devido às resistências da Argentina e do setor agrícola europeu. As discussões foram retomadas e está previsto um encontro em março em Buenos Aires.

Brasil e Espanha têm estreitado os laços desde o início do governo de Temer. Rajoy teria pouca afinidade com Dilma Rousseff, afastada da Presidência neste ano. Temer e Rajoy se reuniram na China, na cúpula do G20.

Serra repassou nesta semana ao premiê espanhol Rajoy um convite do presidente Temer para que visite o Brasil.

Investimento

Simultaneamente à visita de Serra, uma comitiva brasileira, incluindo ministros e representantes do BNDES, reuniu-se na quarta-feira (23) com membros do governo espanhol e investidores.

Eles apresentaram ao público o PPI (Programa de Parcerias de Investimentos) e o Projeto Crescer, licitação de 34 projetos de infraestrutura.

A comitiva participava do seminário “Oportunidades de Investimento no Brasil”, em que o governo insistiu na mensagem de que o país eliminou as travas burocráticas que dificultavam o investimento externo no país.

“Estamos fazendo modificações profundas nos procedimentos”, disse Moreira Franco, secretário executivo do PPI. “O ambiente regulatório era frágil e tinha regras que inibiam a concorrência”.

O Brasil é o terceiro maior destino dos investimentos da Espanha, depois dos EUA e do Reino Unido. Houve importantes ondas nos anos 1990 e também entre 2008 e 2014.

Estavam também no evento em Madri os ministros Maurício Quintella Lessa (Transportes, Portos e Aviação Civil) e Fernando Coelho Filho (Minas e Energia).

O ato foi organizado pela Agência Brasileira de Promoção das Exportações e dos Investimentos e pela Icex, sua equivalente na Espanha.

Diogo Bercito

Folhapress