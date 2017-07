“Ele pegou a faca e tentou me furar, eu só me defendi”, disse homem acusado de matar enteado

Michael foi autuado em cumprimento a mandado de prisão por homicídio qualificado – Janailton Falcão

“Ele pegou a faca e tentou me furar, eu só me defendi”, disse técnico de informática Michael Souza de Assis, 30, preso por acusação de matar o enteado dele, o adolescente David Santos Almeida, 16, em março deste ano. O suspeito foi preso no último final de semana, em um sítio localizado na Vivenda Verde, bairro Tarumã, Zona Oeste.

À imprensa, Michel confessou o crime, mas alegou legítima defesa. “Eu estava em uma discussão com a mãe dele, pois ela viu uma mensagem no meu celular e ficou com ciúmes. Ele entrou no quarto com uma faca na mão, eu peguei um travesseiro para me defender e quando tirei a faca dele, acabei o ferindo. A mãe dele ainda veio para cima de mim, mas eu nunca quis matar ninguém. Me arrependo!”, disse.

O técnico em informática disse ainda que estava em um relacionamento com a mãe da vítima há seis meses e que aquela tinha sido a primeira briga do casal. “Eu não tinha nada contra ele, nem contra a mãe dele. Eu não queria matar ninguém. Estava esperando para me apresentar com meu advogado”, afirmou.

De acordo com o delegado Juan Valério, o adolescente apartou a briga da mãe e do acusado, na tentativa de impedir que a mãe fosse assassinada por Michel, que não aceitava o fim do relacionamento. “Desde o dia do crime estávamos a procura dele, no entanto, como ele estava em um local de difícil acesso, montamos a operação e efetuamos a prisão. O sítio fica em um local estratégico, onde eles sempre poderiam ver a chegada da Polícia”, informou.

O delegado disse ainda que há denúncias contra Michel de participação em um homicídio ocorrido no município de Tabatinga.

O acusado foi autuado em cumprimento a mandado de prisão por homicídio qualificado.

Ana Sena

EM TEMPO

