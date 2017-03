Elas se destacam também na segurança pública

Provando cada vez mais que ela não é o chamado “sexo frágil”, a mulher vem conquistando gradativamente seu espaço na segurança pública. Seja à frente do pelotão de choque da Polícia Militar, em um gerenciamento de crise por meio do Corpo de Bombeiros, ou implantando sistema integrado no Estado, as mulheres mostram que estão prontas para servir à população.

Considerada a única policial militar no Estado com o curso “Operacional de Choque”, a tenente Thatiane Marçal, 29, jamais esquece o sacrifício que passou no início de sua trajetória na Polícia Militar de Rondônia e Amazonas. “Comecei minha carreira com 18 anos como soldado na PM em Rondônia, com 24 anos passei no concurso para oficial e fiz o curso de Choque em uma turma de 45 alunos que tinha somente eu e mais duas policiais. Conseguimos o êxito e voltei para a capital. Logo depois, consegui a transferência para Manaus”, relembrou.

Na PM do Amazonas, o efetivo total é de 9.238 policiais. Desse montante 11,7% são policiais do sexo feminino e, ainda que sejam um percentual pequeno, elas exercem atividades complexas. Thatiane, por exemplo, por meio do Batalhão de Choque, atua em rebeliões e eventos especiais, como a Olimpíada 2016.

Tempo para os filhos

Quem pensa que a tarefa de Thatiane é apenas proporcionar segurança à população, muito pelo contrário, ela se desdobra com as atividades domésticas e a educação dos filhos. “Além das atividades do trabalho, o policial precisa sempre estar estudando, também sou mãe de dois meninos e me esforço muito para dar educação, atenção e amor a eles, que são a minha maior motivação”, ressaltou.

Já a Polícia Civil dispõe, apenas na capital, de 313 mulheres na corporação. São 37 delegadas, 159 investigadoras e 117 escrivãs. A investigadora e especialista em Segurança Pública Benae Limoeiro, 36, atuou na implantação do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), onde são confeccionados os boletins de ocorrência e as informações da polícia. “Realizei palestras e cursos de capacitação para os policiais civis e militares para atuarem no sistema integrado. Hoje, atuo na fiscalização de viaturas e participo também de operações policiais ligadas às demandas da Secretaria de Segurança. Fora isso me empenho na educação dos meus quatro filhos. Com tudo isso, ainda quero estudar mais, pretendo fazer outra graduação e, posteriormente, um mestrado”, revelou.

Desafio nos bastidores

Além das que vestem a farda, existe o efetivo administrativo. A arquiteta e urbanista Edilene Godinho, 42, é um exemplo. Ela foi responsável pelo projeto arquitetônico das delegacias na capital amazonense e no interior do Estado, pensando no bem-estar de servidores, presos e, principalmente, da população geral. Além dessa investida, ela também é responsável pelo projeto do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

“É um trabalho em conjunto, a importância de ter um olhar sensível para a população, porque as delegacias devem abrigar bem o cidadão, principalmente pela razão que ele procura uma unidade policial. Fora o CICC, onde a cúpula da Segurança Pública se reúne para alinhar o esquema de segurança para a população”, contou a arquiteta.

O CICC, cujo projeto esteve sob a responsabilidade de Edilene, foi inaugurado no dia 2 de junho de 2014 e utilizado durante a Copa do Mundo daquele ano no monitoramento e segurança dos pontos mais movimentados da cidade como a Arena da Amazônia, Fifa Fan Fest, aeroporto, centro da

cidade, entre outros.

Atuou na Força Nacional

Além de combater a criminalidade nas ruas, as mulheres têm participação ativa no Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). A soldado Dayany Guarlott, 31, por exemplo, possui 12 anos de serviço no órgão, ingressou na Força Nacional em 2006, trabalhou nos Jogos Pan-Americanos e Parapan em 2007. “Sempre tive o sonho de ser militar, servir meu país e ajudar as pessoas, fiz o concurso e entrei com 18 anos. Digo com muita convicção que me sinto honrada em ser mulher e pertencer a essa corporação”, afirmou.

O CBMAM possui hoje um efetivo total de 700 bombeiros, dentre eles 50 são mulheres, sendo duas oficiais e 48 praças. Lívia Dantas Araújo, 32, que também é bombeiro militar e atua na Defesa Civil, com trabalhos humanitários, ao ser questionada sobre como é a relação de trabalho com colegas do sexo masculino, ela afirma que é muito boa e tem respeito e apoio. “Tenho o respeito de meus colegas. Eles contam com meu apoio, trabalhamos em ocorrências de desabamentos, muitas vezes com vítimas fatais, famílias que perdem suas casas, além da atuação operacional. Nós, mulheres, temos a sensibilidade e o acolhimento que muitas vezes o homem tem dificuldade de passar para o cidadão, isso é somar forças”, explicou.

O comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Fernando Paiva Pires Junior, defende ser fundamental a atuação da mulher no órgão. “Nossas mulheres são muito competentes e atuam tanto na parte operacional quanto administrativa. Além de altamente técnicas, elas dispõem de sensibilidade humana nas ocorrências e realizam isso com muita

responsabilidade”, comentou.

Bárbara Costa

EM TEMPO