Efeito dominó: mulher se desequilibra durante ‘selfie’ e derruba mais de 10 obras de arte em museu; veja vídeo

7u6Tenha cuidado ao fazer uma selfie -principalmente se estiver em um museu. Talvez esta tenha sido a principal lição que uma mulher aprendeu ao visitar uma instalação artística em Los Angeles, nos EUA, chamada de “14th Factory”.

Como mostra a gravação captada pela câmera de segurança do local -e que circula em redes sociais-, ao se agachar para fazer uma fotografia, a visitante se desequilibrou e derrubou a coluna que estava atrás e que suportava uma coroa, objeto de exposição.

Não bastasse a gafe por si só, o constrangimento da mulher, que não teve sua identidade revelada, foi “ampliado”.

Isca de selfie

É que a queda da primeira estrutura desencadeou um efeito dominó e outras colunas, dispostas bem próximas umas das outras, também caíram. O jornal americano “The New York Times”, ao relatar o ocorrido, disse que os tais pedestais eram a “própria definição de uma isca para selfies”.

Como o caso ganhou repercussão mundial -o que acabou dando visibilidade à exposição-, especulou-se que tudo não passava de uma jogada de marketing.

“foi claramente um acidente”

Na página da mostra na rede social Facebook, Simon Birch, o artista responsável pela exposição, disse que “foi claramente um acidente”.

“Sem fins lucrativos, não temos orçamento para muitos funcionários ou segurança. […] Ela ficou horrorizada, super aborrecida e pegamos seus dados, mas decidimos não agir pois foi claramente um acidente e ela é estudante”.

Segundo, Birch, a maioria das coroas foi recuperada, embora algumas ainda estejam em processo de recuperação -e talvez possam ficar “permanentemente destruídas”. “O valor no mundo da arte é uma coisa complicada”, disse.

Ao veiculo de imprensa dos EUA, Birch disse que o prejuízo foi estimado em US$ 200 mil (R$ 637 mil).

Exposição inesperada

Ainda de acordo com o texto de Birch, ao cobrir o incidente, quase ninguém mencionou as outras instalações da exposição. “Mas tudo bem e, embora tenha sido um evento infeliz, estamos gratos pela exposição inesperada. […] Felizmente a ’14th Factory’ tem sido um enorme sucesso. É um exemplo maravilhoso do poder das mídias sociais pois como mal tínhamos qualquer orçamento para marketing, elas eram nossa única maneira de atrair audiência. Portanto, não há queixas”.

FolhaPress