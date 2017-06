Educação rural nas escolas de Manaus deve ser discutida esta semana na CMM

Nos próximos dias a mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM) deve analisar uma indicação do vereador Professor Gedeão Amorim (PMDB), que pretende criar um programa de estímulo à produção rural nas escolas municipais. O programa “Pequeno Agricultor” tende a conscientizar as crianças sobre a importância da permanência do homem na zona rural com base no desenvolvimento sustentável.

A proposta foi protocolizada na CMM na semana passada. Ela precisa ser avaliada pelos demais parlamentares para ter efeito.

Para o autor da proposta, os estímulos urbanos que os jovens têm acesso diariamente, os afastou da vida no campo. Somado a isso, o atual currículo escolar precisa passar por adequações sobre as questões relacionadas a área rural e sobre a importância da produção de alimentos básicos.

“Se não houver um incentivo diferenciado ao jovem sobre o trabalho rural, a atividade acabará sendo abandonada, o que poderá gerar um aumento de desocupados na área urbana da capital. A motivação deve ter uma continuidade na escola, e nas primeiras séries do Ensino Fundamental”, disse Gedeão Amorim.

A intenção do projeto é que as crianças valorizem a produção rural – Cleomir Santos

Plano Municipal de Educação

A proposta se embasa no Plano Municipal de Educação (PME), que dispõe no anexo único da Lei n° 2.000, de 24 de junho de 2015, sobre “criar programas, em âmbito municipal, de educação e de cultura para a população urbana e do campo, na faixa etária de quinze a dezessete anos, em regime de colaboração entre os entes federados, para a qualificação social e profissional daqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar”.

O programa “Pequeno Agricultor” que inserir no conteúdo programático como a conservação do solo e da água, uso adequado de agrotóxicos, entre outros.

EM TEMPO