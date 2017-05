Eduardo Braga desmente Saud e nega recebimento de propina

O senador amazonense Eduardo Braga (PMDB) divulgou nota, nesta sexta-feira (19), onde diz que a delação do diretor de Relações Institucionais e Governo da J&R (holding do grupo JBS), Ricardo Saud, contém erros crassos e graves sobre o parlamentar.

“Saud é explícito ao afirmar que sua empresa fez doações eleitorais registradas para a campanha de Eduardo Braga ao Senado Federal. É falso. Os registros da Justiça Eleitoral comprovam que Braga não recebeu nenhuma doação do grupo J&F por via direta ou por meio de seu partido, o PMDB”, diz parte da nota enviada pela assessoria de imprensa.

O comunicado justifica ainda as afirmações do executivo em relação ao senador e a ex-presidente Dilma. “A relação de proximidade entre ambos remonta ao período em que Dilma foi ministra do governo Lula. No governo Dilma, Eduardo Braga foi ministro de Minas e Energia, líder do governo no Senado e nunca negociou seu apoio à ex-presidente em qualquer base”.

A assessoria jurídica de Eduardo Braga disse que estuda medidas legais contra o delator.

Com informações da assessoria