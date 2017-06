Eduardo Braga confirma pré-candidatura ao governo do AM e lança Marcelo Ramos como vice

Eduardo Braga é pré-candidato ao governo ao lado de Marcelo Ramos como vice – Fotos: Arthur Castro

‘Uma aliança entre a experiência e a juventude’. Com essa afirmação, Eduardo Braga (PMDB) e Marcelo Ramos (PR), confirmaram a composição de chapa como governador e vice, para as eleições suplementares deste ano no Amazonas. O evento, realizado na manhã desta quinta-feira (16), na Quadra da Escola de Samba Unidos da Alvorada, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, também revelou o apoio por parte dos partidos PC do B, Solidariedade, PSDC e Avante.

A união entre os parlamentares era um mistério até a noite desta quinta-feira (15), quando Braga e Marcelo Ramos mantiveram contato e despertaram os rumores da possível composição de chapa. Antes da confirmação desta sexta-feira, Ramos chegou a lançar a pré-candidatura, mas segundo ele, “foi preciso deixar o orgulho de lado e pensar numa candidatura viável para disputar as eleições deste ano”.

Eduardo Braga ao lado de Marcelo Ramos, Vanessa Grazziotin e Alfredo Nascimento

Já Eduardo Braga, declarou que não abrirá mão de cadeira dele no Senado Federal por enquanto, e que estará na luta para tentar reverter as Reformas Trabalhista e Previdenciária. “Ainda há muito a ser feito por lá. O Marcelo vale por dois aqui na campanha e tenho certeza que irá me representar com todo vigor”, declarou o senador.

Eduardo Braga disse ainda, em discurso, que será criado um plano estratégico para a melhoria da saúde, segurança e da questão trabalhista no Amazonas. Braga também garantiu a continuidade de duplicação da estrada que liga Manaus à Manacapuru (à 86 km da capital).

Wal Lima

EM TEMPO