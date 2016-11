Edmar Bacha é eleito para cadeira de Evaristo de Moraes Filho na ABL

A Academia Brasileira de Letras elegeu, nesta quinta-feira (3), o economista e escritor Edmar Bacha para a cadeira anteriormente ocupada pelo jurista Evaristo de Moraes Filho, morto em julho deste ano.

Bacha, um dos nomes da equipe econômica que concebeu e implantou o Plano Real, recebeu 18 votos, contra 15 recebidos pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Eros Grau, sua principal concorrência na disputa pelo posto de imortal.

Nascido em Lambari (MG), em uma família de escritores, políticos e comerciantes, Bacha formou-se economista e foi pesquisador no IPEA, presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Como escritor, lançou livros e artigos em revistas acadêmicas, como ‘Belíndia 2.0: Fábulas e Ensaios sobre o País dos Contrastes’ (Civilização Brasileira).

A ABL surgiu em 1897, com Machado de Assis como seu primeiro presidente, mas a ideia de criar uma instituição do tipo vinha desde o império. A casa dos imortais foi criado nos moldes da Academia Francesa de Letras, que surgiu no século 17, durante o reinado de Luiz 13.

Ainda seguindo o modelo da instituição francesa, a ABL conta com 40 membros. Além de Machado, o primeiro time de imortais contava com Inglês de Sousa, José do Patrocínio, Coelho Neto e Artur Azevedo, entre outros.

Há outras instituições do tipo pelo mundo, como a Academia de Ciências de Lisboa, em Portugal, ou a British Academy, no Reino Unido.

