Editora incentiva autores amazonenses

No ramo literário, os custos de produção e impressão de um livro são altos. Por isso, escrever livros digitais, mais conhecidos como e-books, se tornou uma opção viável para muitos escritores divulgarem suas obras. É esse o objetivo de um projeto que iniciou a menos de um mês, em Manaus: investir nessa alternativa de publicação e incentivar jovens escritores a se aventurar na arte literária, propondo aos autores tirar os contos e poemas guardados em suas gavetas e apresentá-los ao mundo.

O escritor Adry Araújo, 59, que está à frente da iniciativa, resolveu dedicar parte do seu tempo livre para auxiliar autores iniciantes a realizar o sonho de publicar e ser lido. Para tanto, ele criou a editora virtual Todas as Letras. O nome vem da proposta de pluralidade, de agregar todos os estilos e gêneros.

Além de facilitar a publicação e derrubar barreiras como os custos com impressão ou até a preferência das editoras em publicar somente atores renomados, o projeto também dará espaço para publicações de trabalhos acadêmicos.

“Existem outras editoras que fazem esse serviço de publicação de e-books, mas para que possam publicar, os escritores passam por um critério de censura e eu não quis isso. No meu caso, pode ser livro infantil ou uma tese. Nós publicaremos. Não temos restrições e não cobramos por isso. É tudo gratuito”, conta.

Adry tem experiência no segmento literário com mais de 15 livros impressos sobre autoajuda e espiritualidade. Como é adepto da acessibilidade para os meios digitais, todos as suas obras estão disponíveis para download na internet.

Os próximos passos do escritor são começar a dar aulas orientando a criação das histórias e a produção dos livros. “Muitas vezes a pessoa tem talento, mas não sabe como começar uma narração. Nós queremos ajudar nesse processo, até a finalização”, explica. Araújo também é artista plástico, cria suas próprias capas e colabora na criação das capas de obras de outros artistas.

Como participar

Para ter o livro publicado pela editora Todas as Letras, basta enviar os escritos originais do livro para formatação em documento no Word para o e-mail 1editoravirtual@gmail.com junto com a sugestão de capa e fotos pessoais. Os autores que ainda não possuem capas para as obras, terão auxílio na criação e no desenvolvimento da arte.

Após todo o processo de edição da obra e criação da capa do material, o livro é disponibilizado para download gratuito.

Caso o escritor queira, posteriormente, comercializar o livro impresso, será de responsabilidade dele os custos com impressão pelas tiragens da obra.

Para registro no site da editora Todas as Letras, é necessário enviar fotos e dados biográficos e sinopse das obras produzidas.

Laize Minelli

EM TEMPO