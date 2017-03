Edital seleciona banda para show em festival de música nacional

O Edital de Seleção Pública Nº 03/2017, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), irá selecionar uma banda de pop rock, de produção autoral, para fazer uma apresentação em um festival de música nacional. O edital foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de segunda-feira (13), e as inscrições estão abertas até o próximo dia 21 de março.

“A Manauscult, no seu papel de articuladora e fomentadora de estratégias em cultura, busca desdobramentos e ramificações efetivas deste tipo de parceria, com um grande festival musical, para fortalecer e dar visibilidade à produção cultural de Manaus além do Amazonas. Temos ainda o ganho com a promoção da cidade, do ponto de vista turístico, o que nos traz a possibilidade de reverberar na economia esse ativo a partir da cultura”, afirmou o diretor-presidente da Manauscult, Bernardo Monteiro de Paula.

O edital será apresentado a representantes de bandas de pop rock amazonense nesta quarta-feira (15), às 19h, em reunião na sede da Manauscult, na Av. André Araújo, 2767, Aleixo. O encontro é aberto aos interessados e tem o objetivo de esclarecer detalhes do edital e tirar dúvidas dos participantes.

Requisitos

Podem participar do edital bandas ou grupos autorais do gênero pop rock que possuam, no mínimo, dois anos de atuação na área e pelo menos um CD gravado, que poderá ser comprovado mediante portfólio ou com o envio do próprio exemplar gravado. O grupo deve ter no máximo dez integrantes e todos os membros devem ter no mínimo 18 anos de idade, podendo ser brasileiros ou estrangeiros, desde que sejam residentes no Brasil.

É proibida a participação de um mesmo músico em mais de duas bandas concorrentes. Estas informações deverão ser comprovadas mediante portfólio. Além disso, deverá ser entregue em CD ou pen drive, três músicas de demonstração, sendo pelo menos duas de composição própria.

Inscrições

O formulário de inscrição, a documentação necessária e os anexos a serem preenchidos podem ser conferidos no edital completo, disponível no site da Manauscult (vivamanaus.com), na aba Editais, ou no link: http://bit.ly/selecaobandamanaus.

As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado e identificado com o nome da banda, nome completo do proponente, endereço e contatos, no protocolo da Manauscult, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, até o dia 21 de março. As bandas podem se inscrever enquanto pessoa física ou jurídica.

Avaliação e resultado

As bandas inscritas serão avaliadas em três etapas: Avaliação Documental, Seleção Musical e Seleção Final. A primeira etapa, Avaliação Documental, de caráter eliminatório, consistirá na análise e aprovação da documentação e das propostas entregues.

Os projetos habilitados na primeira etapa serão então avaliados por uma Comissão de Seleção na segunda etapa, a Seleção Musical, que vai consistir em shows em três bares e casas noturnas da cidade, em que as bandas deverão se apresentar tocando três músicas, sendo pelo menos duas delas de autoria própria.

A partir dessas apresentações, três grupos serão selecionados para a última etapa, de caráter classificatório, em que uma curadoria vai avaliar as bandas em shows de 25 a 30 minutos para cada concorrente. Entre os critérios avaliados, estarão qualidade e originalidade das composições, qualidade e originalidade dos arranjos musicais dos membros do grupo e qualidade de interpretação/presença/performance de palco dos membros do grupo. A avaliação da Comissão Curatorial definirá a classificação final e a banda vencedora.

A Manauscult fornecerá estrutura de palco, iluminação e sonorização padrão, além de uma bateria e até quatro microfones para etapa de Seleção Musical. Com exceção da bateria, os participantes deverão utilizar instrumentos próprios. As datas e locais das apresentações também serão definidos pela fundação.

A data da apresentação da banda vencedora e o festival serão divulgados após o término do processo de seleção. Caso o grupo classificado em primeiro lugar estiver impossibilitado de se apresentar na data estabelecida, será convocado o segundo colocado da seleção.

Com informações da assessoria