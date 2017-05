Edital contempla grupos do Festival Folclórico do Amazonas com apoio financeiro

Oitenta e quatro grupos folclóricos de Manaus estão aptos a receber apoio para o 61º Festival Folclórico que este ano será realizado no Anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste da cidade. O edital de chamamento público nº 006/2017, da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult) foi publicado na última sexta-feira, no DOM do dia 26 de maio, edição nº 4133.

Pela primeira vez, a categoria Bronze, criada ano passado para ser porta de acesso aos novos grupos da cidade, receberá apoio financeiro. De acordo com o regulamento aprovado com os representantes ano passado, dentro de quatro anos, um novo credenciamento será feito.

“A Prefeitura de Manaus acredita na promoção e no fortalecimento das manifestações folclóricas de Manaus como forma de desenvolvimento local, através da valorização da diversidade cultural e preservação e valorização do patrimônio cultural local. Além disso, estamos construindo as bases para promover o Festival Folclórico do Amazonas um produto turístico com a realização do evento na Ponta Negra”, afirmou o diretor-presidente da Manascult, Bernardo Monteiro de Paula.

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) interessadas deverão preencher formulário disponível no site vivamanaus.com, banner Editais, com documentação exigida e em envelope lacrado, com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público nº 06/2017 – MANAUSCULT”, a serem entregues no Protocolo da Manauscult até o dia 26 de junho, na Av. André Araújo, 2767 – Aleixo, das 8h às 17h.

Para a categoria Bronze serão destinados até R$ 2 mil por grupo folclórico, totalizando até R$ 54 mil; Para a categoria Prata o valor será de até R$ 10 mil por grupo folclórico, totalizando até R$ 570 mil. Já a categoria Ouro Master A, onde se apresentam bumbas regionais, o valor de apoio será de até R$ 99.582 mil por grupo folclórico, sendo a categoria composta por três grupos, totalizando até R$ 298.746 mil.

Disputam a categoria Bronze 27 grupos: 1 bumbá regional, 1 cacetinho, 4 cirandas, 2 danças laternativas, 2dança internacional , 2 danças internacional, 1 dança nacional, 4 danças nordestinas, 7 quadrilhas cômicas , 2 quadrilhas duelo, 2 quadrilhas tradicionais e 1 tribo.

Na categoria Prata 57 grupos se apresentarão: 3 cacetinho, 6 cirandas, 4 danças internacional , 3 danças nacional, 6 danças nordestinas, 1 dança regional, 1garrote regional, 5 quadrilhas cômicas , 4 quadrilhas duelo, 23 quadrilhas tradicionais e 1 tribo.

O regulamento completo está disponível no endereço vivamanaus/editais. Esclarecimentos e dúvidas poderão ser obtidos pelos telefones (92)3215-3447 e (92) 3215-3120.

Com informações da assessoria