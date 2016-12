Editais de Carnaval e Audiovisual selecionam proponentes

Encerra no próximo dia 23, o prazo para que bandas e blocos de Carnaval em Manaus entreguem a documentação para participar do Edital de Chamada Pública n° 009/2016, que concede apoio de som, palco, iluminação e equipamentos similares para o Carnaval 2017.

Serão selecionadas até 100 propostas segundo os quesitos interesse público e participação popular, histórico, impacto social e relevância cultural, entre outros itens. Para cada quesito será atribuída uma pontuação específica. Serão atendidas as propostas que obtiverem as maiores pontuações na avaliação da Comissão Técnica.

Cada proponente poderá apresentar apenas uma proposta para a seleção e entregar até às 14h do dia 23 de dezembro, na sede da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), localizada na Av. André Araújo, 2767, Aleixo, zona Centro-Sul da capital.

É preciso comprovar que o evento acontece há pelo menos duas edições, segundo o edital. A apresentação de proposta de ações de redução de impactos ambientais, bem como a garantia de direitos, como, por exemplo, campanhas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis ou de combate à violência contra crianças, adolescentes e afins ou de preservação ambiental são outros critérios a serem observados.

A documentação necessária, bem como o formulário de inscrição, estão disponíveis no site da Manauscult (http://manauscult.manaus.am.gov.br), no Banner Editais 2016 (no link direto: http://bit.ly/edital-blocosderua2017).

Audiovisual

Ainda neste mês de dezembro, encontra-se em andamento o Edital complementar de audiovisual n°008/2016, que irá selecionar projeto do segmento no formato Curta Metragem, do gênero Documentário.

A vaga é remanescente do edital n°002/2016, publicado no dia 29 de julho de 2016. O projeto selecionado será contemplado com prêmio de até R$ 100 mil da Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, conforme complementação de recursos do Fundo Setorial de Audiovisual.

Os proponentes deverão entregar os projetos no formato Documentário até às 14h do dia 11 de janeiro de 2017, na sede da instituição. O horário de atendimento ao público no setor de protocolo de entrega será de segunda à sexta-feira, de 8h às 14h.

A Manauscult está localizada na Av. André Araújo, n°2767, bairro Aleixo, zona Centro-Sul da Capital.

Com informações da assessoria