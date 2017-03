Edição especial do EM TEMPO com CD do Villa Mix é sucesso de público

A edição deste domingo (12) do jornal Amazonas EM TEMPO presenteou os leitores, especialmente os fãs de música sertaneja. Quem adquiriu um exemplar ganhou um CD com as músicas mais ouvidas dos artistas que participam da quarta edição do Villa Mix, o maior evento do gênero no Brasil, que acontece no próximo sábado (18), na Arena da Amazônia.

Assim como o evento promovido pela Fábrica de Eventos, a edição 9.413 do EM TEMPO, foi um sucesso. Todos os exemplares nos mil pontos de venda espalhados pela capital e municípios da região metropolitana foram vendidos. Nossa equipe de reportagem acompanhou as vendas na avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste e comprovou a satisfação dos leitores.

A dona de casa Elizabeth da Silva, 64 anos, é fã de um dos artistas do Villa Mix e disse que vai aproveitar bastante o CD, principalmente as faixas do seu cantor predileto.

“Em casa, no carro, quando eu estiver passeando com a família vou colocar o CD para tocar, especialmente as músicas do Luan Santana. Eu amo esse cantor e gostei muito da promoção”, disse Elizabeth.

Foi uma parceria entre a Fábrica de Eventos, que promove o Villa Mix aqui no Amazonas, e o Grupo Raman Neves de Comunicação, que permitiu a distribuição do álbum. A iniciativa teve como objetivo proporcionar, além de informação, um conteúdo voltado ao entretenimento para o leitor do EM TEMPO. E a promoção acabou despertando ainda mais o interesse do público para o festival.

O enfermeiro Rosenberg Pereira, 24 anos, contou que quer reunir os amigos e aproveitar a maior festa de sertanejo aqui no Amazonas. “Além de ficar bem informado, ainda sou presentado com esse CD, e são artistas que eu gosto. Eu já estava planejando ir para o Villa Mix, agora estou ainda mais animado”, contou empolgado.

“Curto muito as músicas sertanejas, e já está tudo certo para eu ir para o festival, agora vou poder ensaiar as músicas com o CD”, disse o auxiliar administrativo Reno Serrão.

Daniel Landazuri

EM TEMPO