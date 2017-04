Edição do Jornal EM TEMPO com CD da ‘Festa das Patroas’ é sucesso entre leitores

A exemplo da edição com o CD do Villa Mix Manaus, o Jornal Amazonas EM TEMPO deste domingo (2) foi um sucesso de vendas, presenteando novamente os leitores, dessa vez com um Álbum com os maiores sucessos das cantoras Marília Mendonça, Wanessa Camargo, Paula Mattos e da dupla Maiara & Maraísa, que vão se apresentar na “Festa das Patroas”, no próximo sábado (8), no sambódromo.

Unindo informação e entretenimento, a promoção agradou tanto os fãs da música sertaneja, quanto os leitores que procuram se manter bem informados.

“Compro os jornais todos os domingos para me manter sempre bem informado. Essa promoção foi genial, porque aprecio todo o tipo de música quando estou no carro, agora tenho uma nova opção. Comprei e compartilho essa ideia”, disse o engenheiro Josenilton Liberato, de 46 anos.

A assistente administrava Alice Castro, 43, comprou um exemplar a pedido da filha que ficou sabendo da promoção. “Fui deixar minha filha na parada e ela me pediu que comprasse porque gosta muito das artistas”, disse.

O público se mostrou bastante animado em relação ao evento. Um grupo de amigos que já está planejando acompanhar o show, aproveitou para comprar três exemplares.

“Cada um comprou o seu jornal e todos receberam o CD para não ter confusão. O show será uma boa opção para cidade, são artistas atuais que nos contagiam com as músicas” contou o engenheiro Francinaldo Guimaraes.

“Não podemos perder de jeito nenhum a “Festa das Patroas”, o show vai ser maravilhoso”, disse a administradora Eliana Souza, de 37 anos.

Daniel Landazuri

EM TEMPO