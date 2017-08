Economiza Manaus: Ingresso com desconto para show de Tom Cleber no Dia dos Pais

Ele é dono de uma voz excepcional e canta o amor em suas mais diversas formas e maneiras. Em 2003 com o CD – Tom Cleber – voz e violão – conquistou seu público e passou a fazer sucesso no país. Em Manaus vai embalar a noite do Dia dos Pais, neste domingo (13), na Peixaria Terra Brasil, localizada na Rua Itaqueraima, n° 325, bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

Ideal para quem quer economizar no presente do Dia dos Pais, a Peixaria Terra Brasil em parceria com o Economiza Manaus, produziu uma oferta com um desconto de 13%, para você garantir o ingresso para esse incrível show.

Ingressos:

Adquira seu cupom com 13% de desconto no site – clique aqui– Você vai garantir uma mesa com quatro lugares no corredor central do Terra Brasil, para curtir com seu paizão o show do Tom Cleber.

Leia mais:

Agência oferece 20% de desconto em viagens de Manaus para Margarita

Autoescola em Manaus oferece descontos para carteira de motorista

Clínica de Estética oferece descontos de 92% em Manaus

Empresa de tortas apresenta novidades em Manaus e oferece descontos especiais

Escola de idiomas em Manaus oferece descontos de até 54% para novos alunos