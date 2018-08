Economistas amazonenses falam sobre a situação financeira do Estado

Manaus - A tão esperada recuperação da saúde financeira do Estado passa pelas mãos dos economistas. Esses profissionais comemoram o seu dia nesta segunda-feira (13), e para homenagear os economistas, o Em Tempo destaca a figura do profissional com uma entrevista com dois renomados economistas amazonenses, Ailson Rezende e Mourão Júnior.



O dia do economista é comemorando nesta data, porque em 13 de agosto de 1951, o então presidente da república, na época, Getúlio Vargas, sancionou a lei nº 144, que oficializava a criação da profissão de economista no Brasil, que completando 67 anos nesta segunda feira

Com 53 anos de idade e 20 deles dedicados a economia, o amazonense Ailson Rezende formado pela UFAM (Universidade Federal do Amazonas), pós-graduado em engenharia econômica pelo CIESA (Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas), hoje atua como consultor de empresas e projetista.

Ailson Rezende já presidiu o Corecon-AM e tem 20 anos de carreira econômica | Foto: Arquivo pessoal

Para Ailson Rezende, O brasil ainda não conseguiu sair da crise econômica, e o Amazonas acaba sentindo o mesmo efeito. “A diferença é que Manaus tem o polo industrial com mais de 500 empresas instaladas no mesmo ponto e gera bastante emprego proporcionalmente em relação algumas outras capitais, e o reflexo acaba sendo menor, mas ele existe”, afirma.

Durante a crise econômica, Rezende conta que a rotina ficou intensa, sendo procurados e solicitados tanto pela imprensa, como pelas entidades e principalmente por empresários para rever incentivos, verificar como atuar para reduzir impacto de tributos. Durante a crise, o economista é o profissional mais procurado”, disse.

Formação e mercado

Para o curso de economia a procura não é tão elevada, quanto de outros da área financeira como contabilidade e administração, mas há a disponibilidade nos centros de formação nas federais, estaduais e privadas.

“Aqui no Amazonas ainda não chegamos a 3 mil registros, enquanto a área de administração já tem mais de 20 mil. As pessoas acham que é um curso difícil porque exige muita leitura e migram para outras áreas como contabilidade e administração, mas não é”, comenta.

A remuneração média para um economista em Manaus é de R$ 4,5 mil, tendo como principal destaque de função, atualmente, a gerente de carteira financeira, que por exigência tem que ter formação em economia e cursos em economia financeira.

Segundo Rezende, esse profissional é bastante procurado pelos bancos e instituições financeiras. " A gente avalia vários fatores que estão ao redor e o sistema analisa um ponto fechado, então nunca vai substituir a presença humana”.

No meio, Mourão Júnior é empossado como presidente do Corecon-AM | Foto: Reprodução

Mourão Júnior é economista desde o ano de 2009 e professor universitário desde 2014. Recentemente, ele foi eleito o presidente do Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM).

De acordo com o economista, o Amazonas se tornou muito dependente do modelo econômico Zona Franca.

“O modelo Zona Franca foi e é primordial para o crescimento, desenvolvimento econômico e social da nossa região, mas com o passar do tempo nos tornamos refém, sem ter outras opções. Sempre foi necessário desenvolver mais a nossa agricultura, o nosso turismo para não depender somente do Polo Industrial”, detalha.

Comemoração

Para comemorar o dia do economista, Mourão informou que o Corencon-AM está preparando uma semana inteira de programação com palestradas e oficinas, que já iniciam nesta próxima segunda-feira (13). Entre os ventos está incluso a comenda que será entregue ao economista do ano, eleito pelos membros do Corecon-AM.

Este ano o vencedor do prêmio foi o economista, Sylvio Puga, que também é professor e reitor na Ufam. Puga é pós-doutorado em economia pelo IE-Unicamp desde o ano de 2010 e atualmente é professor do Departamento de Economia e Análise da Ufam. O prêmeio será entregue em solenidade na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), às 19h do dia 16 de agosto.

Programação

A programação da semana do economista vai estar recheada com programação até o dia 18 de agosto. Entre os destaques está a abertura da semana que vai acontecer no dia 13, na sede do Corecon-AM das 14h às 17h com a palestra “Corrupção e seus efeitos sobre a dinâmica do crescimento regional”.

No dia 16 no auditório Senador João Bosco da Aleam, será feita a cerimônia de comemoração ao dia do economista. O evento será das 19h às 21h. Outro evento, no Sumaúma Park Shopping, sobre consultoria em orçamento doméstico será aberto ao público.

As programações se encerram na sexta-feira (18) com um café da manhã no instituto Amazônia das 9h às 12h, e com contará com a presença de parlamentares e economista. A programação completa você confere no banner abaixo, divulgado pelo Corecon-AM.

| Foto: Divulgação





