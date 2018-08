Município do AM produz melancia de forma sustentável

A comunidade recebe incentivos do Programa de Geração de Renda da Fundação Amazonas Sustentável | Foto: Divulgação

Manaus - A produção de melancia vem trazendo uma nova perspectiva para famílias do Rio Uatumã, zona rural de Itapiranga (a 339 quilômetros de Manaus).

Com pequenos investimentos definidos de forma participativa, os ribeirinhos da comunidade Bela Vista celebram a produção de 50 toneladas na safra deste ano que, além do autoabastecimento, tiveram como destino o abastecimento de Presidente Figueiredo e Manaus.



A comunidade recebe incentivos do Programa de Geração de Renda da Fundação Amazonas Sustentável, que apoia de forma participativa projetos que mantenham a floresta em pé.

Por meio de decisão de comunitários em assembleia, com apoio do Fundo Amazônia/BNDES, foi construído, no ano passado, um sistema de captação de água e irrigação para os roçados que tiveram o reforço de oficinas de boas práticas para o plantio de melancia. A ideia é estimular a produção sustentável como alternativa para o desmatamento ilegal.

“A ideia é engajar a comunidade em projetos que eles já fazem cotidianamente. A comunidade Bela Vista possui o diferencial, dentro da RDS do Uatumã, de ter solo fértil para a produção de safras como a da melancia. O sistema de irrigação implantado na região possibilita a profissionalização do processo que os comunitários já executavam e impacta diretamente em geração de renda para as famílias produtoras”, afirma o assistente de mobilização da RDS do Uatumã, Alexandre Bastos.

O faturamento com a melancia girou em torno de R$ 26 mil | Foto: Divulgação

Incremento



O faturamento com a melancia girou em torno de R$ 26 mil, que serão revertidos no desenvolvimento das próprias famílias e na contínua profissionalização da cadeia produtiva. João Paulo, morador da comunidade Bela Vista, conta como o sistema ajudou a melhorar a atividade.



“O apoio tem ajudado a gente, porque antes não tinha motor-bomba de água, nem nada, então a irrigação era com a água da chuva, e a produção ficava mais longa e menor. O motor também ajuda nas nossas próprias casas, todos saem ganhando”, explica.



Segundo a gerente do PBF, Valcleia Solidade, investir em um processo produtivo de curta escala como a cadeia da melancia é uma forma de permitir que exista maior variedade na geração de renda e promover melhoria da qualidade de vida comunitária.



“Tal produção é um dos exemplos do trabalho que a FAS desenvolve nas Unidades de Conservação (UC) do Estado do Amazonas para o desenvolvimento da agricultura familiar. A RDS do Uatumã é uma região que, naturalmente, gera renda comunitária por meio do turismo, e a melancia entra como alternativa para complementação da subsistência dos povos tradicionais da região.”

Com informações da assessoria*

