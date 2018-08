Com baixo lucro, empresários mantêm almoço a R$ 10 no Centro de Manaus

Manaus - Quem não gosta de comer bem e pagar pouco? Esta é uma pergunta que todo mundo já se fez, ao menos uma vez na vida. Restaurantes self service de até R$10 são atrações no Centro de Manaus. Bastar dar uma caminhada nas ruas Saldanha Marinho e Joaquim Sarmento para ficar na dúvida com as inúmeras opções de estabelecimentos e os anunciantes "bate palmas", com suas placas com os preços em letras garrafais.

Alguns ainda oferecem pratos mais "refinados", descritos como pratos executivos, no valor de R$12, além dos famosos marmitex, que chegam a custar até R$5, para viagem. Com a explosão dos restaurantes populares, a concorrência alfineta os baixíssimos preços e especialistas admitem: “não sabemos deste milagre da multiplicação”.

O Centro da cidade se tornou o principal lugar para se encontrar esses estabelecimentos. Quem costuma ir nesta área da cidade já está acostumado a se deparar com profissionais segurando as placas dos restaurantes e anunciando o cardápio do dia em uma caixa de som improvisada. Os clientes são quase que agarrados á unha, atraídos pelo estômago e conquistados pelo bolso.

A proprietária Rosana Siqueira, de 57 anos, tem o seu restaurante localizado na rua 24 de maio há oito anos. Entre altos e baixos, ela disse que se rendeu aos preços baixos para se manter atraente à frente dos concorrentes.

“Temos que acompanhar a tendência, se não ficamos para trás. Não posso vender almoço a quilo, cobrando R$ 29,90, como há algum tempo eu fazia. Ninguém iria comprar aqui”, fala.

Mesmo cedendo aos preços baixos, ela diz que não compensa todo o esforço investido. Os preços no atacado de carnes mais nobres e ingredientes sofisticados, por exemplo, permitem a oferta de pratos mais básicos. A carne guisada, o frango frito, o fígado e o estrogonofe, por exemplo, são pratos consagrados na casa.

“Tentamos incrementar com um acompanhamento diferente, cobrando o mínimo possível. O espetinho de churrasco, por exemplo, sempre está disponível também. Mas, ainda assim, no final do mês não sobra quase nada. Tenho, em média, R$ 200 de lucro por mês. Só dá para pagar aluguel e, às vezes, consigo pagar em dia todos os funcionários”, lamenta.

Rosana possui, atualmente, cinco servidores no restaurante, que trabalham de segunda a sábado. Ela ainda admite que voltar a vender comida a quilo seria uma alternativa eficaz para ter lucros, mas ela teme que a clientela diminua ainda mais.

Lucro baixo

O cenário é um pouco parecido para Deanderson Perdigão, de 30 anos. O seu restaurante se localiza na rua Joaquim Sarmento e ele também vende o prato no modelo self service, com preço a R$10.

“Todos os restaurantes deveriam ser a quilo, pois iríamos render muito mais. Apesar de ter parceria com fornecedores, não existe faturamento significativo na minha receita. Tenho um mostruário de comidas razoavelmente boas para o meu tipo de categoria, mas não é em nada compensador”, afirmou.

Na mesma rua do restaurante de Perdigão, há um ponto que vende marmitas a R$ 5. Novo no ramo, ele vende até 150 pratos por semana e disse que, com a renda atual, não consegue investir em projetos antigos.

“Estou há, mais ou menos, um ano com o restaurante aberto e temos que fazer o possível para me manter no mercado. Eu sei que é um tempo inicial de investimento, mas, olhando outros colegas, penso que o futuro não é muito promissor”, opinou.

Apostando tudo

Já para o empresário Izaías dos Santos, de 36 anos, abrir um restaurante foi a melhor decisão dos últimos meses. Localizado na rua Barroso, o lugar funciona há duas semanas e, segundo ele, já faturou aproximadamente R$ 8 mil. Ele é membro de uma rede de restaurantes na cidade e trabalha no ramo há dez anos.

“Planejamos, durante um mês, a reforma do prédio e, desde que abrimos, tem sido um sucesso. O segredo é fechar com fornecedores certos, que tenham o que o seu depósito precisa. As permutas de serviço são muito proveitosas para mim. Futuramente, penso em rendas de R$30 mil para lucrar dois terços deste valor”, projetou.

Em seu restaurante, ele aposta em promoções e “regrinhas” que ajudam a manter o controle do faturamento. Além disso, os outros colegas da rede de restaurantes também oferecem conselhos.

“Quando liberamos os tambaquis e jaraquis a R$10, o pessoal também quer exagerar no prato. Orientamos às atendentes a sempre estarem de olho e a não deixar isso acontecer. Nossos amigos também sempre dizem uma coisa ou outra que pode melhorar. Self de R$10 é o que dá para fazer hoje”, falou.

Regras do tipo “Não pode dividir o prato” ou “Caso desperdice comida, pague uma taxa” impostas pelos proprietários, costumam estar fixadas nos locais. A maioria dos restaurantes populares também oferece uma fruta junto com o prato, anunciada na rua como sobremesa grátis.

A proprietária Rosana opina que o mercado de hoje não está fácil e comenta sobre o desafio de manter a clientela e ainda ganhar o suficiente para continuar o negócio.

“A maioria das pessoas não tem consideração com a gente. As vezes, eu que tenho que servir as pessoas porque se não elas acabam com tudo. Antigamente, faturava até R$1.200 por mês. Hoje, se der para não atrasar o aluguel, já é uma glória", contou.

A concorrência

Empreendedora no ramo há 26 anos, Lilian Guedes é dona do restaurante Quilo Mania, um dos primeiros a vender comida a quilo na cidade. Ela conta que, dos quatro restaurantes iniciais na modalidade de venda a quilo, apenas ela continua funcionando. Mesmo encarando os restaurantes populares como uma injustiça, ela disse não se sentir atingida pela concorrência.

"Isso é um modelo que encantou os olhos de muitos e que todos acham que podem fazer, mas não tem base suficiente para permanecer no mercado. 'Alguém fez e deu certo', é o que a maioria pensa. Vendo bem, é um processo de canibalismo. Você mesmo se devora vendendo comidas a R$10. É totalmente insustentável", alfineta.

Em uma tentativa de explicar como o modelo se mantém, a empresária afirma que grande parte dos estabelecimentos permanece funcionando com irregularidades. Sem pagar encargos trabalhistas, impostos devidos ao setor ou a manutenção adequada para a fiscalização recorrente. Ela diz que é comum para eles fazerem vista grossa à Lei nesses casos.

"Geralmente, isso acaba no mesmo resultado. Sempre há notícias de portas sendo fechadas com proprietários devendo aos montes", completa. Por outro lado, o empresário da rua Joaquim Sarmento, no Centro, Perdigão, aponta que está tentando correr atrás de toda a regularização necessária. "Isto não é do dia para a noite", defende.

De janeiro a julho, 60 estabelecimentos que vendem alimentos foram multados pela Visa Manaus por irregularidades.



O segredo do sucesso

Lilian disse que, para se manter ativa no mercado, precisou fazer diversas manobras econômicas, mas nunca fez promoções para baixar drasticamente os preços.

"Seguramos os reajustes em tempos de crise. Estamos com o preço bem abaixo do padrão, mas nunca cheguei a desvalorizar o meu trabalho ao ponto de baixar, drasticamente, o preço dos alimentos. Isso iria abaixar muito a qualidade do meu serviço", disse.

Manter a qualidade do serviço é outro aspecto importante. "Passar por uma falsa inflação camuflada é muito difícil. A roda da economia está girando, mas muito lenta. Acaba que o empresário sacrifica muito sua margem de lucro para permanecer no mercado, relatou.

Um outro trunfo, segundo ela, é sempre trazer inovações ao mercado. Mantendo cerca de 70% da movimentação do restaurante com a clientela fiel. O ideal é não manter o mesmo cardápio do prato.

"Reinventamos sempre os pratos conhecidos e trazemos coisas novas para o restaurante. Comer salmão, camarão, lula ou bacalhau com preços menores, do que nos restaurantes a la carte, é um diferencial, por exemplo", explicou.

Abrasel

A diretora da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) em Manaus, Zeina Russo, destacou que este é um assunto delicado de se falar, principalmente, entre os empresários que já estão há tempos no mercado regional.

"Não tem como trabalhar dentro dos padrões dos órgãos de fiscalização, pagar vale-transporte, fardamento, dentre tantas outras coisas, e ainda vender prato a R$10", assumiu.

Zeina também disse que a maioria dos restaurantes não está em dias com o Departamento de Vigilância Sanitária (Dvisa). Devido aos valores dos insumos e impostos serem altos, a qualidade dos estabelecimentos é duvidosa.

"Penso que os órgãos deveriam ser mais justos com os que são cobrados mensalmente. Deveríamos ter um mercado igual para todos, pois trabalhamos para merecer isto", terminou.

Atualmente, não há como estimar o número exato de restaurantes populares na cidade, devido a alta relatividade do funcionamento de cada estabelecimento.

Atenção na hora de cobrar seus direitos

O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor do Amazonas (Procon-AM) disse, em nota, que cobrar por desperdiçar alimento é uma prática proibida por caraterizar abuso ao cliente. A proibição está prevista nos termos do artigo 39, V do Código do Consumidor (CDC).

"A estipulação de preços de produtos e serviços é, em regra, livre, de modo que compete a cada fornecedor estabelecer os preços que irá praticar. Contudo, a Lei estabelece deveres e diretrizes sobre a forma como a oferta deve ser veiculada. É vedada e passível de autuação qualquer conduta que cause constrangimento ao consumidor, em razão da ausência de clareza ou descumprimento da oferta", disse o órgão em nota oficial.



Funcionando a base de denúncias, a assessoria do órgão disse que atua em fiscalizações aos diversos estabelecimentos. Contatos para dúvidas e denúncias são o 0800 092 0111 ou o e-mail fiscalizacaoproconmanaus@gmail.com ou, ainda, presencialmente, para protocolizar a denúncia.

Dicas para comer bem



Independente do restaurante que a pessoa for almoçar, todos merecem uma experiência feliz ao comer uma comida boa. A nutricionista Ana Margarida indica algumas dicas para não extrapolar na hora de selecionar o que vai comer.

"Geralmente, quando comemos fora, procuramos colocar no prato aquilo que não temos em casa com frequência. Lasanhas, farofas, maioneses, por exemplo, são aquilo que mais nos fazem engordar", dispara. Além disso, não é certo colocar tudo o que encontra pela frente no prato, segundo a especialista.

"As calorias devem corresponder às proteínas, carboidratos e vitaminas. Um jeito fácil de montar um prato saudável é fazer metade dele somente de saladas variadas. A outra metade deve ser dividida em três partes iguais: duas para arroz, feijão ou outros carboidratos (macarrão, batata etc.) e uma reservada para carnes.", frisou.

Para quem gosta de comer muito em pouco tempo, também há restrições. Aumento significativo de chances de obesidade e doenças cardiovasculares são uma das consequências ruins.

"A obesidade traz diversos maus consigo, como o desenvolvimento de diabetes, doenças cardíacas e derrames. Pessoas que se alimentam em maior velocidade também apresentaram maiores índices de aumento de peso, nível de glicose no sangue e cintura maior, pois o estômago 'não tem tempo' de avisar ao nosso organismo que está cheio. Desta forma, acabamos comendo mais do que o necessário", completa.

