Etanol está em falta na maioria dos postos de Manaus

Manaus - No momento em que o litro da gasolina é vendido a R$4,69 em Manaus, quem optou por abastecer com etanol, encontrou as bombas vazias. Em vários postos da cidade, o combustível está em falta há pelo menos três dias.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas (Sindicam), Geraldo Dantas, a demanda está alta e, por isso, as distribuidoras estão com as entregas em atraso.

“Como a gasolina ainda está com o preço salgado, o consumidor opta pelo etanol que custa em média R$1,30 mais barato. Como a demanda está alta as distribuidoras estão com essa dificuldade em atender”, explicou.

Motoristas reclamam da falta do combustível | Foto: Ione Moreno

Entretanto, o consumidor não se mostra satisfeito com a explicação uma vez que para continuar rodando é necessário fazer a troca pelo combustível mais barato.

É o caso do empresário Mauro da Silva, ele conta que para rodar a cidade e visitar os clientes decidiu trocar a gasolina pelo etanol.

“Como é mais em conta achei melhor fazer essa troca, mas estou com essa dificuldade de encontrar e, por isso, sair prejudicado em algumas vendas, porque já fiz meu orçamento mensal com o valor do etanol”, disse.

Vale a pena?

O vice-presidente do Sindicam disse, ainda, que em Manaus não vale a pena a troca da gasolina pelo etanol. Segundo ele, o combustível é leve e no clima quente a evaporação é mais rápida.

Em alguns postos, o Etanol está em falta há um ano | Foto: Ione Moreno

A reportagem visitou postos de bandeira Atem, BR e Ypiranga no bairro Praça 14 de Janeiro e Flores. O posto Ypiranga da Rua Emilio Moreira não vende Etanol há mais de um ano.

O gerente do posto, que não quis se identificar, explicou que a decisão foi exatamente porque a falta de etanol é frequente na cidade. “Eu desistir de vender aqui por isso. Sempre faltava e a gente ficava no prejuízo”, falou.

Etanol é mais barato que a gasolina | Foto: Ione Moreno

No posto Atem da mesma Rua, o gerente, José Beiramar, informou que a procura é grande e não existe previsão para que o etanol volte as bombas do posto.

O único posto com etanol foi o de bandeira BR, segundo os frentistas, a distribuição está normal e em nenhum momento o posto enfrentou essa dificuldade. O combustível pode ser encontrado por R$3,54.

