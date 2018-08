Novos projetos irão gerar 1,7 mil empregos na Zona Franca de Manaus

Manaus - O Conselho de Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) aprovou em reunião ordinária, nesta quinta-feira (9), 45 projetos industriais e de serviços, sendo 10 de implantação e 35 de ampliação, diversificação e/ou atualização.



Os projetos somam investimentos fixos de R$ 907,7 milhões e totais de R$ 1,9 bilhão, bem como estimam a geração de 1.786 novos empregos no Polo Industrial de Manaus (PIM) ao longo dos próximos três anos.

Biodiesel

Entre os dez projetos de implantação constantes na pauta da 284ª Reunião Ordinária do Conselho, um dos destaques é o da empresa Amazonbiodiesel Indústria e Comércio de Óleos Vegetais da Amazônia, visando à fabricação de biodiesel, com investimento fixo de R$ 1,96 milhão.

Os projetos somam investimentos totais que superam R$ 1,9 bilhão | Foto: Divulgação

Bicicletas elétricas e embarcações



Outros destaques são as iniciativas da empresa Verde Bike da Amazônia Indústria e Comércio de Bicicletas, que pretende investir aproximadamente R$ 300 mil na fabricação de bicicletas elétricas (ciclo-elétricos), e da empresa D Melo de Souza Helitec Construção e Comércio de Embarcações Eireli, com investimento fixo de R$ 1,83 milhão para produção de estruturas flutuantes (balsas para transporte) e barcos para empurrar outras embarcações.

Projetos de Ampliação



Os projetos de ampliação, atualização e diversificação, por sua vez, tiveram como principais destaques as proposições das empresas I-Sheng Brasil Indústria e Comércio de Componentes Eletrônicos, para produção de fios e cabos com conectores e cabos de força, com investimento fixo de aproximadamente R$ 2 milhões, e DMN Estaleiro da Amazônia, que planeja investir aproximadamente R$ 800 mil na construção de estruturas flutuantes (balsas para transporte) e barcos para empurrar outras embarcações.

Conselho da Suframa



A terceira reunião do ano feita pelo conselho da Suframa foi presidida pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge de Lima, e contou ainda com a participação do superintendente da SUFRAMA, Appio Tolentino, e de representantes de órgãos governamentais, classe política e entidades de classe com atuação no âmbito do modelo Zona Franca de Manaus. A próxima reunião do Conselho está agendada para 11 de outubro, em Boa Vista (RR).

Centro de Biotecnologia da Amazônia

O ministro enfatizou algumas ações articuladas entre ministério e autarquia visando ao fortalecimento das medidas de promoção de desenvolvimento sustentável e redução das desigualdades regionais.

“Quero destacar a adequação dos prazos para a liberação dos R$ 150 milhões destinados à revitalização do Distrito Industrial; a normatização que autoriza o reinvestimento em Pesquisa & Desenvolvimento de glosas na prestação de contas dos benefícios; e a definição da personalidade jurídica do Centro de Biotecnologia da Amazônia, como Organização Social (OS).

A previsão é que até dezembro, a empresa licitada já esteja comandando as ações de pesquisa sobre a biodiversidade amazônica, como observou Marcos Jorge.

Ministro da Indústria Marcos Jorge e Superintendente da Suframa Ápio Tolentino | Foto: Divulgação

O superintendente da SUFRAMA, Appio Tolentino, destacou o retorno socioeconômico, ambiental para o Brasil da ZFM, salientando que o modelo arrecada valores de impostos (municipais, estaduais e federais) superiores ao que são despendidos na renúncia fiscal demandada para a manutenção do modelo.



*Com informações da assessoria de imprensa.



Leia mais:

CBA já pode andar com as próprias pernas, diz Pauderney Avelino

Fieam articula missão empresarial na China