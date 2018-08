ADS registra o triplo do faturamento no Balcão de Agronegócios

Manaus - O Balcão de Agronegócios, programa da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), responsável por intermediar a negociação entre o produtor rural/extrativista e os consumidores (públicos ou privados), fechou o mês de julho com mais de R$ 514.466,40 mil em comercialização de produtos agrícolas, contra R$ 66.498 mil do mesmo período do ano passado, o que resulta em um aumento de 300% neste ano.



Para o gerente do balcão, Mário Moura, este resultado é consequência das readequações administrativas realizadas no programa ainda no início deste ano.

“O programa, agora, possui técnicos exclusivos para intermediar a comercialização entre o pequeno produtor e o potencial comprador, que são as empresas e estabelecimentos comerciais”, destacou o gerente.

Desde que o novo sistema foi implantado, o programa já vem colhendo frutos significantes. Já no início de 2018, a ADS comemorou os bons resultados da parceria firmada entre o grupo varejista Big Amigão e o produtor pesqueiro José Everaldo Sarará (FrigoNorte). As negociações tiveram início no dia 5 de janeiro e as peixarias dentro dos estabelecimentos foram inauguradas 18 dias depois.

O atravessador não tem interferência na negociação, o produtor consegue lucrar mais e vender os produtos em um preço em conta. | Foto: Divulgação





Entre os produtos comercializados em julho estão: a couve, alface, abóbora moranga, laranja, pirarucu seco, banana pacovã, melancia e abóbora regional. Foram 61 mil toneladas dessas mercadorias

Parcerias

No mês passado, o Balcão entregou 20 toneladas de melancia na sede da Distribuidora e Supermercado Nova Era, na zona Norte de Manaus, resultado da negociação da ADS entre o estabelecimento e um produtor do município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros da capital).

De acordo com o comprador de Frutas, Legumes e Verduras (FLV) do supermercado, Itauna Carvalho, a parceria entre o Nova Era e a ADS para a venda direta dos produtos rurais ocorre há dois anos, mas teve seu desempenho melhorado, significativamente, neste ano.

“Estamos tendo ótimos resultados com essa parceria. A mercadoria é desembarcada aqui na sede e, logo depois, é distribuída nas outras unidades, como o Nova Era da Compensa, do Shopping Via Norte e Grande Circular, além da distribuição dos produtos nas filiais da rede”, disse Itauna.

Processo de intermediação



Mário Moura explica que a agência tem a missão de preparar o produtor rural para as negociações diretas com o comprador.

“Por meio do Balcão de Agronegócios, o produtor passa a vender o seu próprio produto, retirando da cadeia de comercialização o atravessador, que são os comerciantes livres e que atuam na função de repassar o produto para outros compradores”, disse.

Ele afirmou ainda que, a partir do momento que o atravessador não tem interferência na negociação, o produtor consegue lucrar mais e vender os produtos em um preço em conta.

*Com informações da assessoria

