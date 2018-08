Fieam articula missão empresarial para Canton Fair, na China

Manaus - A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) organiza, através do seu Centro Internacional de Negócios (CIN-AM), a Missão Empresarial à 1° fase da Feira de Importação e Exportação da China (Canton Fair), que acontece entre 12 e 20 de outubro no país. Esta é a 124° edição do evento.

“A Canton Fair é um ótimo ponto de partida para o empresário amazonense que ainda não ingressou no comércio exterior ou que está desenvolvendo um novo produto no seu portfolio”, explica o especialista em negócios internacionais e gerente do CIN-AM, Marcelo Lima.

A feira contempla segmentos como: de máquinas e equipamentos; bicicletas; motos e acessórios; autopeças; máquinas para construção; eletrodomésticos; químicos; eletro-eletrônicos; artigos sanitários; equipamentos de iluminação; produtos de comunicação e outros.

“Além disso, a visita amplia o networking, possibilita conhecer novos produtos, permite avaliações sobre o futuro do mercado em diversos segmentos e forma parcerias sólidas. E nos negócios internacionais, os relacionamentos são muito importantes”, reflete Marcelo.

Missão empresarial

Marcelo Lima destaca a importância da missão. “Por conta da amplitude, é importante ter foco para a visita. Sair do Brasil com o pensamento de ‘vou ver o que tem por lá’ não é interessante. Certamente, o visitante sairá frustrado, já que não há forma de ver tudo. Desta forma, a missão contribui muito para essa assessoria especializada”, alerta.

Para obter mais informações sobre inscrições, prazos e pacotes de viagem, entre em contato com o Centro Internacional de Negócios da Fieam, pelo telefone 3186-6511 ou pelo e-mail cin@fieam.org.br.

Sobre a feira

A Canton Fair é a maior feira multissetorial do mundo e os números realmente impressionam. Realizada desde 1957, na cidade de Guangzhou, na China, atualmente conta com 60 mil expositores cobrindo uma área de 1,18 milhão de m². É tão grande e importante que precisa ser dividida em três fases, separadas por categorias de produtos.

As fases duram cinco dias cada com expositores montando seus estandes e deixando o local para dar vez a outra empresa. A edição de abril de 2017 movimentou mais de 30 bilhões de dólares em negociações e recebeu visitas de cerca de 190 mil pessoas em cada fase.

A Canton Fair é organizada pelo Ministério do Comércio e de Governo do Guangdong Provincial Popular e Centro de Comércio Exterior da China.

Nos últimos anos, a Feira de Canton Fair adaptou-se ao ritmo da reforma e abertura e desenvolvimento do comércio exterior da China, se concentrando em promover a transformação e modernização do comércio exterior do País, acompanhando sempre o desenvolvimento de tecnologia da informação, modelos internacionais, profissional, orientada para o mercado de construção de inteligência.

Promove ativamente o comércio de exportação a partir de uma plataforma única para conhecer a função de cliente, as negociações de exibição, as trocas comerciais, divulgação de informação e lançamentos de produtos.

*Com informações da assessoria

