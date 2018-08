Coworkings oferecem estações de trabalho gratuitas em Manaus

Manaus - O Coworking Day é celebrado neste dia 9 de agosto, por milhares de coworkings espalhados pelo mundo, para dar visibilidade a esse estilo de trabalho que tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. São mais de 100 espaços no nosso país, que, durante essa semana, estão com programações especiais e totalmente gratuitas.

Desde o dia 6 de agosto, até o próximo dia 10, os Coworkings de Manaus promovem o “Coworking Week Manaus”, com portas abertas e oficinas/workshops durante toda a semana. O objetivo do evento é promover a experiência desse novo modelo de trabalho na cidade, além de fomentar a inovação, o empreendedorismo e o networkin.

Confira a programação desta quinta-feira!

Vila Hub

Coworking liberado para degustação

09 de Agosto – VilUp (Almoço de encontro dos coworkers para gerar interação, networking, encher a pança e fechar negócios)

Right Space

Degustação gratuita do espaço

09 de agosto – 19h30 - Palestra “Estratégias de marketing jurídico”

Cardume Coworking

Degustação gratuita do espaço

09 de agosto - Quinta-Feira -Minhas Experiências com Macaulay Souza (Onisafra)

- Atração a confirmar

Impact Hub

Degustação gratuita do espaço

09 de agosto - Quinta-Feira - Pipoca Hub, sessão de cinema com pipoca, passando o filme "Quem se importa".

Office Pay Per Use

09 de agosto - Café de Negócios - Café da tarde entre profissionais liberais, autônomos e empresarios para prospecção de negócios e networking. Horário: 15h

No dia 10 de agosto todos se reúnem no Encontro Coworking Manaus, no V8 Bar.