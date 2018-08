Conta de luz mais cara para cobrir rombo no setor elétrico

O reajuste vai deixar a conta de luz mais cara, pois a principal fonte de receitas do fundo são os impostos. | Foto: divulgação

Até o fim deste mês, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) terá acesso a propostas para decidir se autoriza o aumento de 4,25% no orçamento de um fundo do setor elétrico utilizado, entre outras finalidades, para dar descontos a consumidores de baixa renda e empresas.



Em outras palavras, o reajuste vai deixar a conta de luz mais cara, pois a principal fonte de receitas do fundo são os impostos.

A agência que regula o setor elétrico no país decidiu ontem (7) aprovar a abertura de uma audiência pública, entre 8 e 28 de agosto, sobre a revisão do orçamento da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), que pode passar de R$ 18,8 bilhões para R$ 19,6 bilhões em 2018. No ano passado, a conta arrecadou R$ 15,9 bilhões.

Os recursos da CDE são usados para beneficiar diversos consumidores com descontos na conta de energia, como a população de baixa renda, por meio do programa Tarifa Social.

Os maiores gastos, no entanto, são com descontos para empresas de vários ramos, como operadores de serviços públicos de água e esgoto, irrigantes e agricultores.

O segundo maior pedaço da CDE custeia as termelétricas da região Norte, chamada de região “isolada”, que não está interligada ao sistema nacional de energia, abastecido principalmente por fontes hidrelétricas, que são mais baratas.

Quem utiliza as chamadas “fontes incentivadas”, como eólica, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas (PCHs) e cogeração, também recebe descontos.

Revisão

A revisão do orçamento da conta foi solicitada em julho pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), responsável por gerir o fundo desde maio do ano passado.

Segundo a Câmara, as receitas diminuíram neste ano, principalmente, por causa do “aumento dos benefícios tarifários concedidos aos consumidores de energia de fontes incentivadas”.

De acordo com os demonstrativos financeiros publicados mensalmente pela CCEE, os gastos com os subsídios a empresas passaram de R$ 375,7 milhões por mês, na média, em 2017, para R$ 656,8 milhões mensais neste ano.

O programa para custear combustíveis de termelétricas das “regiões isoladas” passou de R$ 358 milhões por mês, na média, em 2017, para R$ 569 milhões mensais em 2018.

Já o gasto mensal com o Tarifa Social foi, na média, de R$ 135 milhões para R$ 201 milhões entre 2017 e 2018.

