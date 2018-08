Banana e tomate puxam queda do preço da cesta básica em Manaus

Manaus - O início tímido da vazante do Rio Negro ainda não deixou mais salgado um dos itens mais essenciais da cesta básica do manauense, a banana. Este foi o alimento que registrou maior queda no valor no mês de julho com – 9,90%. Com isso, Manaus desceu uma posição na lista, ficando em 14ᵒ lugar. A queda foi de -3,46%, de acordo com dados divulgados na segunda-feira (6), pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Em julho, a cesta básica manauense custou R$355,17, menos R$ 12,72 em relação a junho, onde o valor era de R$ 367,89. Apenas três alimentos registraram alta no período. O arroz agulhinha foi o que teve maior alta com 4,54%, seguido do leite integral com 4,35% e da carne bovina de primeira com 0,15%.

Em compensação, além da banana, outros oito produtos sofreram queda no valor no período de 30 dias. O tomate (-8,01%), açúcar refinado (-7,28%), feijão carioquinha (-4,72%), farinha de mandioca (-4,27%), óleo de soja (-3,81%), manteiga (-3,25%) e café em pó (-2,46%) foram os alimentos que influenciaram na queda do valor total da cesta básica.

Banana

Na Feira da Banana, é possível encontrar a fruta a um preço acessível e com boa qualidade, de acordo com Edgar Matos, dono de uma das bancas da feira. A produção vinda do Solimões está compensando a falta do produto com a diminuição da produção do Rio Madeira.

Em compensação, além da banana, outros oito produtos sofreram queda no valor no período de 30 dias | Foto: Ione Moreno

“Os produtores do Solimões estão com banana de ótima qualidade e com preço acessível. Todos os dias as balsas chegam abarrotadas de banana. Acredito que com a chegada da vazante, as praias dificultem a produção, uma vez que o produto é pesado, porém o aumento no valor será pouco”, disse.

Produtos da cesta

Em 12 meses, a variação anual foi de -1,73% e, nos sete meses de 2018, ela ficou em 2,22%. Apesar da redução, a banana foi um dos alimentos que registraram alta no acumulado, com 8,49%, seguida do tomate (7,69%), leite integral (7,46%), pão francês (1,53%) e carne bovina de primeira (1,16%).

A carne de primeira apresentou alta de 1,16% | Foto: MarcioMelo

Já o feijão carioquinha (-35,96%), açúcar refinado (-24,80%), arroz agulhinha (-15,38%), farinha de mandioca (-13,59%), café em pó (-12,85%), óleo de soja (-9,49%) e manteiga (-5,87%) apresentaram queda no acumulado de um ano.

Jornada de trabalho

A jornada de trabalho do manauara também teve redução entre junho e julho, No sexto mês de 2018, os trabalhadores cumpriram uma média de 84 horas e 50 minutos para adquirir todos os produtos que compõem a cesta básica manauara. Já no sétimo mês foram necessárias 81 horas e 55 minutos. Após os descontos previdenciários, o custo da cesta em Manaus comprometeu 40,47% do salário mínimo do manauense.

O custo da cesta básica para o sustento de uma família de quatro pessoas (dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o equivalente a um adulto) foi de R$ 1.065,51 durante o mês de julho de 2018.

Esse valor equivale a aproximadamente 1,12 vezes o salário mínimo bruto, fixado pelo governo federal em R$ 954,00. No mês anterior, o custo da cesta básica para esta mesma família era maior e foi de R$ 1.103,67, cerca de 1,16 vezes o salário mínimo bruto.

O tomate foi o segundo item que puxou a cesta básica para baixo | Foto: Marcio Melo





Valores em outras capitais

Em julho, o valor da cesta básica diminuiu em 19 capitais. As reduções mais expressivas foram registradas em Cuiabá (-8,67%), São Luís (-6,14%), Brasília (- 5,49%), Belém (-5,38%), Rio de Janeiro (-5,32%) e Curitiba (-5,12%). A pesquisa apontou que a cesta mais cara foi a de São Paulo (R$ 437,42), seguida pela de Porto Alegre (R$ 435,02) e Rio de Janeiro (R$ 421,89).

Os menores valores médios foram observados em Salvador (R$ 321,62), São Luís (R$ 336,67) e Natal (R$ 341,09). Em 12 meses, entre julho de 2017 e 2018, os preços médios da cesta caíram em todas as cidades, com destaque para as taxas de Salvador (-9,98%), São Luís (-8,41%) e Belém (- 7,09%).

Nos primeiros sete meses de 2018, a única capital que apresentou taxa acumulada negativa foi a de Florianópolis (-0,80%). As demais mostraram aumento acumulado, com variações entre 0,46%, em Belo Horizonte, e 5,51%, em Vitória.

