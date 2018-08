FIEAM comemora 58 anos com obras no SESI e SENAI

Presidente da Fieam, Antonio Silva anunciou pelo menos outras três grandes obras a serem concluídas este mês ou até o final do ano, | Foto: Divulgação

Manaus -A entrega dos novos laboratórios do Instituto SENAI de Inovação em Microeletrônica, prevista para a segunda quinzena deste mês, foi anunciada nesta quinta-feira (2), pelo presidente do Sistema Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Antonio Silva, como parte da programação de aniversário pelos 58 anos da FIEAM, comemorados na última sexta-feira (3).



Além do SENAI, unidades do SESI estão sendo beneficiadas com o pacote de obras que tem previsão de entrega para este mês.

Instituto Senai

Em funcionamento desde setembro de 2014, por meio do Laboratório Aberto, na Escola SENAI Antônio Simões, no Distrito Industrial, o Instituto SENAI de Inovação em Microeletrônica faz parte de uma rede formada por 25 institutos já implantados em 12 Estados do país, cada um especializado em uma temática diferente. No SENAI Amazonas, o instituto tem um papel estratégico no desenvolvimento de novas tecnologias e na modernização da indústria brasileira.

De acordo com o presidente do Sistema FIEAM, ainda assim, não será desta vez que o Instituto SENAI de Inovação terá sua sede definitiva. “A nova sede ainda é provisória. Nós vamos ocupar uma parte do antigo Núcleo de Tecnologia do Gás do Amazonas, o NTGAM, para que o nosso Instituto em Microeletrônica possa começar a atuar de forma mais adequada, com laboratórios montados e condições ideais”, disse Antonio Silva.

Instituto Senai de Inovação

Depois de oito meses de obras, o Instituto SENAI de Inovação vai passar a ocupar 90% da área de mil metros quadrados do NTGAM, na sede da Escola SENAI Antônio Simões. Ali, vão funcionar os laboratórios de Sistemas Inteligentes e Caracterização Elétrica, Encapsulamento de Semicondutores e Confiabilidade e Caracterização de Materiais, entre outros. Haverá ainda sala dos pesquisadores, diretoria e de reunião. O instituto deve começar a funcionar no novo espaço na primeira quinzena de setembro.

Outras obras

Antonio Silva anunciou pelo menos outras três grandes obras a serem concluídas este mês ou até o final do ano, no Sistema FIEAM. No SENAI, a adequação do sistema de prevenção e combate a incêndio envolveu, além da sede do Departamento Regional, na Bola da Suframa, as quatro escolas localizadas em Manaus. As obras foram iniciadas em dezembro do ano passado e serão entregues no final deste mês.

Assim como o SENAI, as unidades do SESI devem passar ainda este ano pela mesma adequação do sistema de prevenção, que é uma exigência legal para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). Sem esse documento, o uso do imóvel em questão torna-se inviável. No SESI, as obras devem começar em setembro e se estender até janeiro de 2019.

A segunda obra no SENAI, também iniciada em dezembro do ano passado é da Oficina Mecânica da Escola SENAI Waldemiro Lustoza, no bairro Cachoeirinha, que passou por uma ampliação da sua estrutura física que duplicou sua capacidade de atendimento. Ali, o setor de Engenharia do Sistema FIEAM criou um mezanino utilizando tecnologia estrutural denominada “steel deck” que deu agilidade por não exigir escoramento, além de causar menos danos ao meio ambiente, porque, como não há perdas, também não há descarte de material. A previsão de entrega da obra é no próximo dia 31.

Interior

Assim como aconteceu no município de Iranduba, com a integração da Escola SESI David Nóvoa Alvarez com a Agência de Treinamento SENAI Elias Jacob Benzecry, neste ano, a Escola SESI Abrahão Sabbá, em Itacoatiara, vai passar a compartilhar o seu espaço com a Agência de Treinamento SENAI Ernesto Talheimer, que funciona há 22 anos no município. O compartilhamento de espaço das unidades SESI-SENAI, de acordo com Antonio Silva, é uma forma de otimizar e reduzir custos operacionais. Em Iranduba, a nova unidade integrada foi inaugurada em março deste ano, depois de três meses de obras.

Das obras nas unidades do SESI, a maior parte será de adequação do sistema de prevenção e combate a incêndios de todos os prédios, além da construção da Estação de Tratamento de Esgotos no prédio onde funciona o SESI Saúde, prevista para início de setembro e conclusão em janeiro 2019.

FIEAM, 58

Fundada em 3 de agosto de 1960, por grandes pioneiros da indústria amazonense, como Abrahão Sabbá, Moysés Israel e Antônio Simões, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas atua hoje como fórum permanente das discussões estratégicas para o fortalecimento da indústria, em defesa do desenvolvimento social e econômico, com a consolidação do modelo Zona Franca de Manaus e a construção de novas matrizes econômicas para o Estado do Amazonas.

*Com informações da assessoria

