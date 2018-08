Festival de Cerveja movimenta shopping de Manaus até Dia dos Pais

Festival de cerveja movimento Amazonas Shopping | Foto: Ione Moreno

Manaus - A primeira edição do Amazonas Beer Festival promete agitar as vendas no Amazonas Shopping, com stands de cervejarias regionais e atrações musicais. O centro comercial espera alavancar as vendas até o Dia dos Pais, comemorado no dia 12 deste mês, e último dia do festival.



Para o gerente de marketing do Amazonas Shopping, André Santi a iniciativa de realizar o festival ocorreu, pela percepção de que o mercado cervejeiro se expandiu na cidade.

Para ele, o consumidor manauara aprendeu a apreciar a boa cerveja e o evento com a bebida deve atrair mais clientes para o centro comercial. “Estamos otimistas e confiantes de que o evento vá aumentar o movimento em pelo menos 70%. Estamos com uma programação diversificada, com shows, stands de bebidas e petiscos além de workshops e aulas show. Quem vier comprar o presente do para o dia dos pais terá essa opção de lazer por aqui”, ressaltou Santi.

Eventos diferenciados

Festival de cerveja movimento Amazonas Shopping | Foto: Ione Moreno

O shopping mais antigo da cidade está em constante adaptação para receber os clientes com mais conforto. A equipe de marketing afirma que os eventos diferenciados estão dando certo. “Nossa concorrência aumentou nos últimos anos e precisamos nos renovar para continuar com sucesso de vendas. Eventos como esses atraem os clientes por oferecerem conforto, segurança e qualidade”, enfatizou o gerente de marketing.



A feira faz parte da programação em homenagem ao Dia dos Pais (12 de agosto) e Dia Internacional da Cerveja (03 de agosto). O evento irá reunir profissionais renomados, especialistas no mercado cervejeiro e gastronomia.

Festival de cerveja movimento Amazonas Shopping | Foto: Ione Moreno

Marcas de cervejas



O Amazonas Beer Festival também pretende fomentar a indústria de cerveja no Estado. Marcas locais como Boteco do Dedé, Cervejaria Rio Negro, Mahy, Taverna Beer on The Road, Sarapó e Batuta estão presentes no evento, expondo produtos fabricados de maneira artesanal.



Quem for ao evento poderá encontrar cerveja artesanal a partir de R$6 até R$15, além de copos especiais e cervejas com sabores regionais. Um exemplo é a cerveja que possui Jambu, erva amazônica, como um dos ingredientes.

Festival de cerveja movimento Amazonas Shopping | Foto: Ione Moreno

De acordo com a atendente do stand da Cervejaria Rio Negro, Lidiane dos Santos, 37, a aceitação do evento impressionou. “O primeiro dia foi em uma quinta-feira e a movimentação foi muito boa. As vendas foram ainda melhores, eventos como esse são ótimos para apresentar aos antigos e novos clientes os nossos produtos”, disse.



O evento acontece no Amazonas Shopping, de 10h às 22h, na Praça de Eventos da expansão. Os shows são às 16h e às 19h. A feira também conta com stands de cervejas artesanais, opções gastronômicas, workshops e exposição.

Festival de cerveja movimento Amazonas Shopping | Foto: Ione Moreno

Sala cervejeira



Durante a feira, os visitantes poderão conhecer a Sala Cervejeira. No local, dividido em quatro ambientes, a história da cerveja no mundo é contada por meio de quadros. Na sala há mostruário de cervejas primitivas, matérias-primas para fabricação da bebida, além de experiência sensorial, com mesas para degustação de aromas e sabores das cervejas.

O empresário Jorge Mário aprovou a iniciativa do centro comercial. Pretende ir também em outros dias para degustar outros sabores da bebida.“Eu tinha ido com a minha esposa fazer algumas compras e me deparei com o evento. A organização, bons preços e variedade de produtos chamaram a minha atenção. Com certeza até o fim do festival . esse será o meu shopping", brincou.

Leia mais:

Manaus ganha franquia especializada em cervejas

Dia Internacional da cerveja: mitos e verdades sobre uma das bebidas mais populares do mundo