Shopping a céu aberto movimenta comércio informal no Coroado

Manaus - De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no primeiro trimestre de 2017, a população empregada com carteira de trabalho diminuiu de maneira significativa, na comparação com o mesmo período de 2018. Em Manaus a realidade não é diferente. Em todas as zonas da capital, é possível ver pessoas trabalhando de maneira informal, para sustentar as famílias.

Comércio informal

Na principal avenida do Bairro Coroado, localizado na Zona Leste de Manaus, um verdadeiro shopping a céu aberto está instalado nas margens do igarapé. Barracas que vendem comidas, bebidas, frutas, verduras, cds e dvds, roupas e até artigos de decoração podem ser encontrados. O comércio movimenta a economia do bairro e sustenta famílias inteiras, que não conseguiram oportunidade de trabalho no mercado formal.



É o caso de Maria Edilene de 50 anos, dona de uma banca de café de que funciona de terça a domingo até as 11h. Ela conta que viu no espaço a possibilidade de ganhar dinheiro e não passar necessidade. Com mais de quatro anos trabalhando no local e com uma renda de R$5 mil, ela já consegue pagar uma pessoa para ajudar no atendimento.

“Trabalhava em uma padaria e quando fiquei desempregada ainda procurei emprego por alguns meses, foi quando decidi que precisava começar a trabalhar por conta própria e não me arrependi. Meu filho me emprestou o dinheiro para começar a banca de café que hoje cresceu um pouco e atrai clientes de todos os lugares. Apesar de ser na rua, eu faço o possível para manter meu negócio limpo e arrumado para mostrar que é tudo feito direitinho”, disse.

Apesar da proximidade da banca com o igarapé, Edilene conta que isso não incomoda os clientes e nem os afasta. “Coloquei uma lona para proteger e fiz um banner com cardápio para dar uma cara melhor para o meu negócio. Aqui atendemos pessoas de todos os tipos e todos saem satisfeitos”, concluiu.



Brechó

Ao lado da banca de café, um brechó ocupa as grades de proteção entre a calçada e o igarapé, tomado pelo lixo, que os próprios moradores jogam. Marcilene Silva, de 37 anos, conta que há 10 anos mantém o brechó. Ali ela vende peças a partir de R$ 5. “Depois de um acidente não consegui mais emprego. Trabalhava como auxiliar de serviços gerais, e como tenho problemas para me locomover, não consegui mais emprego. Foi então que vi essa oportunidade", disse a mulher, que ganha R$300 por semana, com a venda de roupas.



Enquanto a reportagem estava no local, a movimentação foi intensa. O local que fica próximo a uma escola e uma UBS, nunca para.

Venda da farinha

Segundo o estudante do curso técnico de enfermagem Allan da Cruz Soares, 23, o ponto é bem localizado e disputado entre os profissionais liberais. O rapaz trabalha com a venda de farinha vinda de Itacoatiara. Ele consegue tirar até R$ 600 por semana, trabalhando somente pela manhã.



“Já tentei trabalhar com carteira assinada, inclusive em algumas fábricas, mas nunca fui chamado. Como o avô da minha esposa vende aqui, eu vi a oportunidade de conseguir sustentar minha família com o dinheiro da feira. Como estou me formando no curso técnico, espero conseguir emprego na minha área”, disse.

Banca de frutas

Para o aposentado Domingos Cavalcante, 78, o comércio informal movimenta a economia uma vez que as pessoas não estão conseguindo emprego e precisam arrumar alternativas para conseguir dinheiro, com uma caixa de isopor em um carrinho de supermercado ele vende açaí, buriti e bacaba por R$8. “Essa não é a minha renda principal, mas ajuda muito no orçamento no fim do mês, além disso trabalhar aqui me mantêm vivo”, explicou o comerciante que consegue uma rende de até R$ 1 mil por mês.



Pesquisa IBGE

A pesquisa do IBGE destacou os trabalhadores sem carteira assinada, o número de trabalhadores autônomos cresceu deixando em queda de 1,5% o número de empregados com carteira assinada, representando menos de 497 mil pessoas, comparando com o segundo trimestre de 2017.

Os empregados sem carteira que representa 11 milhões, cresceram 2,6% em comparação com o trimestre anterior. Em comparação com o mesmo período de 2017 esse percentual caiu em 1,5%.

Direitos trabalhistas

Apesar de satisfeitos, os trabalhadores informais não contam com direitos trabalhistas, nem tem direito a aposentadoria. As precárias de trabalho fazem com que muitos deles corram perigo, ao ter uma banca na calçada onde o trânsito é caótico. Em tempos de desemprego, cruzam o caminho da informalidade para garantir a sobrevivência.

