Indústria cresce 13,1% no BR e Amazonas acompanha crescimento

Manaus - O Polo Industrial de Manaus (PIM) teve participação significativa no crescimento da produção industrial no país, principalmente nos segmentos de eletroeletrônicos e duas rodas.

Apesar do encolhimento do mercado, ao longo de seis anos de quedas consecutivas, e desestímulo das marcas, o setor de duas rodas registrou aumento de 10,7% no primeiro semestre no PIM. Mesmo com o otimismo, o período é de recuperação.

De acordo com o vice-presidente da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), Marcos Fermanian, o momento é favorável, uma vez que o aumento da gasolina e a greve dos caminhoneiros estimularam o crescimento do setor. “Os acontecimentos foram cruciais para incentivar a procura pelos nossos produtos.

Estamos em um momento de recuperação, com um novo ânimo, e que certamente irá estimular as marcas que estão no mercado brasileiro. O que ouvimos é que as dez fábricas instaladas no parque fabril de Manaus estão acreditando nesse novo momento para o segmento de duas rodas”, declarou.

Para o vice-presidente da Federação da Indústria do Estado do Amazonas (Fieam), Nelson Azevedo, a indústria no Amazonas teve o melhor desempenho em todos os sentidos e acompanhou o mesmo ritmo da indústria nacional. Para ele, 2018 está sendo um ano melhor do que os últimos três.

“O momento é de recuperação, apesar da greve dos caminhoneiros em maio, quando houve um desabastecimento geral no país, a indústria não sentiu tanto e continuou crescendo, visto que a produção do PIM é responsável por grande parte do abastecimento interno do país”, falou Azevedo.

O vice-presidente da Fieam disse, ainda, que os indicadores estão otimistas e que o segundo semestre promete ser melhor. “Não podemos esperar uma piora. Estamos em ano eleitoral, o que sempre deixa a confiança afetada, porém não podemos deixar de acreditar que pode melhorar ainda mais. Com a chegada das festas de fim de ano, as vendas no comércio sempre aquecem e a demanda aumenta, fazendo nossa produção crescer”, concluiu.

Comportamento

Esse foi o maior crescimento registrado desde o início da pesquisa, em 2002. Também foram observadas altas na comparação com junho de 2017 (3,5%), no acumulado do ano (2,3%) e no acumulado de 12 meses (3,2%). Na média móvel trimestral, a produção cresceu 0,5%.

Foram pesquisados 26 ramos industriais, 22 apresentaram alta de maio para junho. As principais influências positivas para a indústria vieram dos veículos automotores, reboques e carrocerias (47,1%), produtos alimentícios (19,4%), bebidas (33,6%) e produtos de minerais não metálicos (20,8%).

Os bens de consumo semi e não duráveis tiveram alta de 15,7%, e os bens intermediários, ou seja, os insumos industrializados usados no setor produtivo, crescimento de 7,4%.

O setor de produtos derivados do petróleo e biocombustível manteve-se estável, e apenas três atividades tiveram queda. O maior recuo veio do setor de outros equipamentos de transporte (10,7%). De maio para junho, foram registradas altas nas quatro grandes categorias econômicas pesquisadas, com destaque para a produção de bens de consumo duráveis (34,4%) e para os bens de capital, isto é, as máquinas e equipamentos (25,6%).

