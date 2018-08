Estabilidade se torna maior sonho de trabalhador brasileiro, diz SPC

Sem perspectivas para saída da crise política e econômica que assola o Brasil nos últimos anos e que acumulava 12,3 milhões de desempregados ao final de 2017, conforme mostram dados recentes do IBGE, ter estabilidade no emprego pode ser o maior sonho de muitos trabalhadores

O tempo médio de desemprego já chega a 14 meses entre os entrevistados pela pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

No entanto, novos dados divulgados pelo levantamento da consultoria Elancers que ouviu 2.290 pessoas em todo o Brasil indicam que o índice de insatisfação dos trabalhadores com carteira assinada está em seu nível mais alto. Quando o filtro é gênero, o Instituto Locomotiva mostra que não há privilégios e revela um número ainda mais alarmante, com um índice de insatisfação que chega a 56% entre ambos os sexos.

Os dados revelam que ao mesmo tempo em que as pessoas lutam para recuperar seus empregos e saírem das estatísticas do IBGE, cresce a insatisfação de quem está com um trabalho garantido.

“A nova geração de profissionais não se contenta mais em trabalhar por obrigação e por dinheiro. Eles querem ter e querem ser líderes inspiradores. Fazer a diferença. Eles buscam sentido no seu trabalho”, afirma o especialista em carreira e desenvolvimento profissional Marco Viotti. “Mas a crise é incompatível com esses anseios e ter um salário certo no fim do mês para honrar as dívidas se sobrepõe a buscar uma carreira com maior propósito e felicidade”, completa.

Perguntado quais as alternativas para reverter o quadro apontado na pesquisa, Viotti diz que ao invés de simplesmente pensarem em mudar de emprego nesse cenário conturbado, as pessoas podem buscar meios de aumentar o nível de satisfação no emprego atual.

“Não adianta simplesmente mudar de emprego. Quantas pessoas tomam esta atitude e em poucos meses a mesma insatisfação que havia no emprego anterior começa a aparecer no emprego atual? O primeiro passo é elevar o nível de autoconhecimento”, explica o especialista.

Marco recomenda a adoção de 3 passos para aumentar o nível de satisfação no emprego:

1) Descobrir os pontos fortes

Para o especialista, ponto forte não é só aquilo em que o profissional é bom, mas quando se desempenha uma atividade com um elevado padrão de qualidade de forma rotineira e com satisfação

“A pessoa deve registrar por 30 dias todas as atividades pessoais e profissionais que executa com elevado padrão de qualidade e com aquela sensação de fluidez e envolvimento total. Para isso, deve prestar atenção aos elogios que receber de seus colegas e refletir sobre situações em que utilizou alguma habilidade para resolver um problema que ninguém mais conseguia.” - recomenda Viotti.

2) Envolvimento em tarefas e atividades que exijam o máximo

“Suponhamos o caso de um vendedor e consideremos que um dos seus pontos fortes é planejamento. Ele deve alinhar com o seu superior se pode dedicar 10% do seu tempo ao planejamento das ações de venda. Na conversa explicará para o superior os benefícios que isso trará para os resultados da empresa e para que ele desempenhe um bom trabalho. Será questão de tempo para que ele consiga estar mais de 10% dedicado a esta atividade” complementa Marco.

3) Definir objetivos de Longo, Médio e Curto Prazo

“Se a pessoa tem um objetivo de longo prazo, passar por algumas dificuldades e insatisfações no trabalho, ficam mais fáceis. É o caso de um aventureiro que quer muito chegar em uma praia paradisíaca. Para chegar nesta praia ele precisa fazer uma trilha de 3 horas passando por riachos, mata fechada, insetos, animais, calor, entre outras coisas, mas ele sabe que ao final desta jornada estará a sua tão sonhada praia. Se era este o objetivo, ao chegar em seu destino, todos os desafios e dificuldades terão valido a pena. Esta mesma lógica se aplica a carreira do indivíduo. Se o profissional souber onde quer chegar, os desafios de hoje, o chefe chato ou a atividade sem sentido, terão valido a pena amanhã”, finaliza.

A compreensão e aplicação dessas três dicas simples pode remodelar todo o conceito que você tem do seu trabalho atual, se reposicionar profissionalmente dentro da empresa e servir de trampolim para novas oportunidades em sua carreira.

