Manaus Ambiental promete aporte milionário e tecnológico

Manaus - "A nossa prioridade, a curto prazo, é estar mais próximo da população". Estas são palavras do novo presidente da concessionária Manaus Ambiental, o engenheiro Renato Médicis, de 42 anos. Desde o dia 15 de junho deste ano, a Aegea Saneamento é a empresa proprietária da concessionária de serviços de água e esgoto na capital amazonense, até o ano de 2044, e já prometeu um investimento de R$ 880 milhões em investimentos tecnológicos, ambientais e sociais.

De acordo com o engenheiro, um dos principais desafios para a nova controladora é a regularidade do abastecimento de água, isto é, 24 horas por dia, 7 dias por semana, além da ampliação da oferta de coleta e tratamento de esgoto na capital, que ainda é baixa para os padrões de uma cidade como Manaus.

"Ainda existem muitas áreas em Manaus que não são cobertas pelos serviços da Manaus Ambiental, além do fato de que a perda de água aqui ainda é muito alta. Dessa forma, vamos investir em tecnologias e novos equipamentos, além de focar na redução de perdas. Na área de esgoto, queremos ampliar a oferta de coleta e tratamento de esgoto, que hoje está em apenas 19%. Nossa meta é chegar a 2030 com 80% da cidade com coleta e tratamento".

O engenheiro recifense Renato Médicis, que é o novo presidente da Manaus Ambiental, garantiu que a cidade cumprirá metas de abastecimento até 2030. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Educação socioambiental



Com oito anos de existência, a Aegea Saneamento já é referência na área de abastecimento de água e saneamento básico, tendo atuado em 48 municípios em todo o Brasil, sendo sua melhor experiência na cidade de Campo Grande (MS).

Segundo Renato Médicis, a ideia é repetir e até melhorar em Manaus o trabalho que foi realizado na capital do Mato Grosso do Sul.

"Campo Grande é uma cidade-referência no país inteiro, com 100% de abastecimento de água, 83% da capital com coleta de água e esgoto e apenas 19% de perda de água, enquanto em Manaus, a perda de água está no valor absurdo de 70%", afirma.

Desde o mês de junho, a Aegea Saneamento é a nova proprietária da Manaus Ambiental, concessionária de água e esgoto da capital | Foto: Divulgação

O engenheiro aponta que não adianta fazer um grande investimento em tecnologia se não houver conscientização da população sobre os benefícios de ter uma rede de esgoto. Para ele, o investimento não deve ser só financeiro, mas também na melhoria da relação da empresa com a sociedade.



"É preciso investir também na educação socioambiental, e queremos fazer isso aqui. Vamos criar o projeto "Afluentes", que incentivará um relacionamento com as lideranças das comunidades, além de parcerias com organizações que falem sobre saneamento e meio ambiente. A ideia principal é conscientizar a população de todos os benefícios".



Tecnologia e relacionamento

O plano da Manaus Ambiental, até 2019, é estreitar a relação com a população de todas as formas, inclusive, se apresentando formal e informalmente como fornecedora dos serviços.

"Incrivelmente, boa parte da população de Manaus ainda não sabe se a fornecedora de água é a Manaus Ambiental, se é a Águas do Amazonas ou até mesmo a Cosama. Têm pessoas que ainda não sabem quais serviços são oferecidos pela concessionária, e de que maneira esses serviços podem ser solicitados", ressalta Médicis.

Manaus Ambiental no seu bairro

O primeiro programa a ser oferecido pela nova Manaus Ambiental será o "Vem Com a Gente", que funcionará em atendimento itinerante pelos bairros da capital. O primeiro bairro a ser atendido pelo programa será a Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus, e outros bairros também devem recebê-lo.

Para Renato Médicis, o investimento da Aegea não deve ser só financeiro, mas até na melhoria da relação da empresa com a sociedade. | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

"Nesse programa de atendimento itinerante, a população poderá saber como funcionam serviços, como a Tarifa Social para pessoas de baixa renda, além de solicitações básicas como mudança de titularidade de conta, ligação nova ou até mesmo uma renegociação de conta. Antes, o deslocamento era grande, porque a pessoa era obrigada a ir a um Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC). Os PAC's vão continuar ofertando o serviço, mas agora a facilidade de atendimento será melhor", afirma o novo presidente da concessionária.



Já na parte tecnológica, Médicis promete que todos os sistemas serão reformulados, desde a prestação de serviços mais prática, como a detecção de vazamentos por satélite, aos básicos, como emissões de ordens de serviço.

"A ideia é sempre agilizar a prestação de serviços ao cidadão. A empresa busca parcerias com entidades de ensino para melhorar a nossa tecnologia, desenvolvendo soluções que serão usadas na indústria de saneamento, sempre em benefício da população", finalizou.

