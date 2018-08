Mercado imobiliário no AM deve aquecer conforme alta do financiamento

Manaus - Desde a decisão do Conselho Monetário Nacional (CMN), na última terça-feira (31), empresas do ramo imobiliário e do setor de engenharia civil estão avistando um futuro esperançoso para o cenário do mercado regional no próximo ano. Além disso, o processo de financiamento junto aos bancos também se tornou mais simples.



A partir de janeiro, todos os trabalhadores que atenderam aos requisitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), poderão financiar até R$1,5 milhão nos investimentos imobiliários. O teto atual de financiamento disponível é de R$ 800 mil no Amazonas.

O presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi), Albano Maximo, explica que a decisão do conselho permitiu o redirecionamento do atual objetivo do FGTS.

A injeção de cerca de R$ 80 bilhões são esperados em todo o País | Foto: Divulgação

"A proposta nasceu no intuito do trabalhador conseguir financiar sua habitação própria, mas este ponto estava se perdendo por causa de recursos desviados. Com a simplificação do processo administrativo, também, o incentivo do redirecionamento ao objetivo inicial também se torna mais forte", explicou.

Para os próximos seis anos, a injeção de cerca de R$ 80 bilhões são esperados em todo o País, segundo o gestor aponta.

"No aumento de R$ 500 mil no teto, os efeitos serão sentidos a partir do início do ano que vem, gradativamente, conforme os recursos forem se encaixando. A CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) também recebeu a medida com bons olhos, mas obviamente, a decisão é muito recente e pesquisas mais profundas sobre o tema ainda serão divulgadas", completou.

Um debate com representantes do setor imobiliário está previsto para ocorrer em Brasília | Foto: Divulgação

No próximo dia 29 de agosto, um debate com representantes do setor imobiliário está previsto para ocorrer em Brasília para tratar justamente sobre o assunto e comparar cenários regionais de outros estados.

Maximo conclui afirmando que os preços de estoque das incorporadores e construtoras vão ficar mais atrativos, com a chance do aumento de crédito. Além disso, a reposição do ano que vem vai aumentar, ele disse, confirmando que a hora de comprar é o mais cedo possível.

"Considerando os últimos quatro trimestres, o amazonense tem financiado somente R$231 mil, mas isto deve mudar. As oportunidades de financiar imóveis de valores mais altos deve abrir uma porta para o consumidor se encantar. O preço da reposição econômica, com esta facilidade, contudo, vai aumentar. A hora de comprar é agora", termina.

Em meio a expectativas parecidas, o Sindicato das Indústrias da Construção Civil em Manaus (Sinducon) afirmou que o consumidor amazonense neste mercado deve se comportar nos mesmos índices de antes da medida.

Os preços de estoque das incorporadores e construtoras vão ficar mais atrativos | Foto: Divulgação

O presidente da entidade, Frank Souza, falou que a medida é estimulante para a recuperação do setor em comparação com o ano passado, em que a engenharia civil teve 5% de queda no Produto Interno Bruto (PIB), índice mais baixo que todos os outros, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

"Gera incentivos em algumas áreas da construção, mas não é determinante para a melhoria do setor. Em Manaus, há muitos imóveis disponíveis no quesito de investimentos altos e esta medida visa alcançar um certo público específico na cidade. Contudo, há muitos trabalhadores que também financiam mais baixo pelo Minha Casa Minha Vida", explicou.

Com mais dinheiro na poupança, é possível que haja mais aceitação nos novos lançamentos do setor. Para os próximos meses, Souza reitera que o preço da reposição de estoque deve aumentar, mas não pelo aumento do teto.

"Estamos vivendo momentos específicos na economia atual como o aumento constante do dólar, da inflação e do reajuste da mão-de-obra. Por causa destas mudanças, sim, o preço dos novos imóveis deve aumentar.

É possível que haja mais aceitação nos novos lançamentos do setor | Foto: Divulgação

Regras do uso do FGTS

Para os trabalhadores, que desejam realizar o financiamento, saber que as regras são mais favoráveis às pessoas de baixa renda é um ponto relevante. Ter no mínimo três anos de trabalho no regime do FGTS, não ter financiamento no Sistema Financeiro da Habitação (SFH) e não ser dono de imóvel são uns dos requisitos.

Também não é permitido o uso do saldo para compra de material de construção, financiamento de familiares ou dependentes ou ainda a reforma e ampliação do imóvel atual.

A mudança no processo administrativo vem com os 80% impostos aos bancos que teriam que possuir financiamento com o SFH. Agora, essa regra não vai mais existir deixando o banco decidir se quer ofertar financiamentos desse tipo e qual o montante vai querer dar.

Nesse caso, se não optar pelo SFH, não haverá necessidade de cumprir o limite máximo de taxas de juros, que serão livremente praticadas, como os índices de preços. Também não será preciso respeitar o limite de R$ 1,5 milhão para os financiamentos.

