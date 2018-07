Fieam leva investidores do AM à maior feira alimentícia do mundo

Manaus - A Feira Internacional de Alimentos (Sial), realizada anualmente em Paris (França), já tem data marcada: de 21 a 25 de outubro, as indústrias do setor agroalimentar global poderão se conectar às novas tendências do segmento e fazer novas parcerias. A Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), por meio do Centro Internacional de Negócios (CIN), prepara uma missão empresarial para o evento.

A feira é por excelência a vitrine global do setor agroalimentar que reúne todos os profissionais, produtores, distribuidores, compradores de grandes negócios e revela as tendências e inovações que moldarão a indústria do futuro. Para o gerente do CIN-AM, Marcelo Lima, esta é mais uma oportunidade ímpar de conhecer as tendências da culinária mais famosa do mundo.

“A Sial recebe representantes de mais de 100 países. Todos terão a oportunidade de reunir-se com representantes franceses do setor agroalimentar a fim de realizar visitas técnicas e aumentar a probabilidade de negócios com entidades internacionais”, salientou o gerente.

Marcelo destaca, também, que a exposição terá um estande da Rede CIN, com mesas de reunião e vitrine coletiva para exposição de produtos. “Diversas culturas alimentares serão abordadas nesse evento, que será um momento único para que investidores possam avaliar as condições e tendências do mercado no setor que mais cresce, independente de crises econômicas”, apontou.

A Sial recebe representantes de mais de 100 países | Foto: Divulgação





Missão empresarial

A Fieam organiza a missão com as delegações de empresários amazonenses, imersos no setor de alimentos. Será oferecido aos empresários todo o apoio técnico durante o evento, visitas, encontro de negócios e um guia personalizado para o participante.

Para obter mais informações sobre inscrições, prazos e pacotes de viagem, entre em contato com o Centro Internacional de Negócios da Fieam, pelo telefone 3186-6511 ou pelo e-mail cin@fieam.org.br.

Sobre a Sial

Nesta edição, a feira terá como foco o tema "Alimentos Alternativos": ingredientes alternativos e saudáveis, como "superalimentos", "rótulo limpo", o agricultor inovador, desenvolvimento sustentável e bem-estar animal. Os temas serãoabordados ​​dentro da feira através de palestras, exposições e uma apreciação dos defensores deste tipo de comida.

Esta é a maior mostra francesa do mundo no setor de inovação alimentícia, com mais de 250 mil m² de exposição, 2 mil jornalistas presentes, 21 setores de alimentos representados e 15 competições internacionais.

Origem

A Feira Internacional de Alimentos, SIAL, foi criada na França em 1964, por diferentes organizações profissionais, como a Confederação Geral de Alimentos, e com o apoio de programas públicos de instituições governamentais, como o Ministério da Agricultura e da Câmara do Comércio e Indústria de Paris.

Vinte e seis países participaram da primeira edição, aberta para profissionais do setor e também ao público em geral que poderia vir comprar os produtos alimentícios expostos. Em 2014, esta feira integrou o setor de equipamentos, novas tecnologias e serviços, tornando sua oferta muito mais completa para seus visitantes internacionais.

*Com informações da assessoria

