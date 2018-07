Redução de preço não afeta valor da gasolina em Manaus

O Sindicam avalia que o reajuste é pequeno | Foto: Arquivo/Michael Dantas/Em Tempo

Manaus - Mesmo com a redução de 0,94% no valor - a R$ 1,9426 por litro -, anunciada pela Petrobras, o combustível deve continuar na média de R$ 4,69, após semanas custando R$3,99 em Manaus.

De acordo com o vice-presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas (Sindicam), Geraldo Dantas, o reajuste é muito pequeno para chegar até o consumidor.

“Passamos semanas com o preço da gasolina reduzido por conta da pouca movimentação na cidade. Dava para encontrar em algumas zonas de Manaus o combustível no valor de até R$ 3,89. Há uma semana voltamos com o preço normal nos postos, que deve continuar, uma vez que os donos de postos precisam recuperar o que foi perdido quando fizeram as promoções”, afirmou Dantas. “Porém, ainda estamos estudando se realmente haverá uma redução no valor, se houver, será pequena”, completou.

Dantas explicou ainda que as promoções sempre são realizadas no mês de férias escolares, quando famílias viajam, deixando a cidade menos movimentada.

O valor do litro a R$ 3,99 ficou fixo nas bombas de alguns postos de gasolina por semanas | Foto: Alyne Araújo

“Durante as promoções, nenhum reajuste foi repassado para o consumidor, porque os empresários do setor precisavam atrair os clientes que estavam na cidade, para abastecer. Nessa época, é normal os valores reduzirem”, disse.

No bolso

Para o representante comercial Jorge Nunes, 52, a redução deveria chegar até as bombas de combustível, pois, qualquer que seja a baixa do preço, no acumulado, o resultado aparece. Para ele, até R$ 0,01 faz diferença no orçamento mensal.

“Toda redução é válida, principalmente para quem trabalha com veículo próprio, pois, além do combustível, temos que pensar na manutenção do automóvel, com essa instabilidade no valor do combustível; é praticamente impossível manter o orçamento familiar ajustado”, concluiu.

O vice-presidente do Sindicam lembrou que, apesar de o valor ter voltado ao normal nas bombas, o consumidor pode encontrar valores mais baixos em alguns postos, já que, em pontos mais movimentados da cidade, os estabelecimentos têm a liberdade de fazer algumas reduções, por conta da alta demanda.

Para consumidores, um centavo faz a diferença no orçamento | Foto: Alyne Araújo

“Até o próximo reabastecimento, os valores não vão passar por reajuste. O consumidor precisa entender que cada distribuidora tem um valor de custo. Além disso, é levado em conta volume, estoque e capital de cada posto, um conjunto de fatores que precisam ser considerados para então chegar a um valor final para o consumidor”, finalizou Dantas.



Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, do Gás Natural e dos Biocombustíveis (ANP), o preço da gasolina subiu 0,13% na semana passada, chegando a custar R$ 4,50 por litro, em média.

