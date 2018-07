Postos do Sine Manaus oferecem 21 vagas de emprego nesta terça-feira

Manaus - Os postos do Sine Manaus selecionam nesta terça-feira (24), a partir das 8h, candidatos a 21 vagas de emprego. São oportunidades para garçom, padeiro, técnico de enfermagem e outras áreas. Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14, Zona Sul, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste.

Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos. Os documentos básicos a serem entregues ao Sine Manaus são RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens). Se a vaga exigir habilidades específicas é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos.

Para vagas exclusivas ou estendidas de Pessoas com Deficiência (PCD), é importante que o laudo esteja devidamente atualizado (2017/2018), pois não enviamos candidatos com laudos desatualizados.

A diretora do Sine Manaus, Letícia Mesquita, também ressalta que todos os serviços do Sine Manaus são gratuitos. Caso alguém esteja vendendo vagas, denuncie para 3631-9274, das 8h às 14h.

Confira as vagas abaixo e também no site da Semtrad :

Posto do Sine Manaus do prédio da Ouvidoria do Município, na rua Afonso Pena, nº 38, bairro Praça 14, ao lado do Samu, estará com as seguintes vagas abertas:

5 vagas: Motorista

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: Comprovada em CTPS;

Requisitos obrigatórios: cursos atualizados MOOP, direção defensiva, condutor de passageiros e CNH “D”.

Posto do sine manaus da avenida Camapuã, 2.985 – Jorge Teixeira, no shopping Phelippe Daou, em frente ao T4, estará com as seguintes vagas abertas:

Posto de atendimento do Sine, no shopping Phelippe Daou | Foto: Divulgação

1 vaga: Agente de Logística – vaga exclusiva para pessoa com deficiência (PCD)



Escolaridade: ensino médio completo ou cursando superior em administração, logística ou áreas afins;

Experiência: mínima de 6 meses comprovadas em CTPS nas áreas de logística, almoxarifado ou depósito;

Requisitos obrigatórios: desejável experiência com o sistema TOTVS, emissão de relatórios sobre estoques e de documentação de despacho. Ter disponibilidade para viagens.

1 vaga: Fiscal de Operações - vaga estendida para pessoa com deficiência (PCD)

Escolaridade: ensino superior completo ou cursando em logística ou áreas afins;

Experiência: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos obrigatórios: ter vivência em direção de vistoria de frotas, em acompanhar todo o processo de limpeza, contato diário com equipe, chefia e liderança. Ter CNH “A” ou “AB”.

2 vagas: Eletricista - vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD)

Escolaridade: ensino fundamental completo;

Experiência: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos obrigatórios: ter experiência com rede de distribuição elétrica de média e baixa tensão, certificados dos cursos de NR-35 e SEP.

1 vaga: Supervisor de Manutenção

Escolaridade: ensino superior completo;

Experiência: mínima de 6 meses comprovadas em CTPS;

Requisitos obrigatórios: ter disponibilidade de horário, experiência em supervisionar serviços de manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos de refrigeração mecânica, elétrica e civil.

Posto da Zona leste conta com a maioria das vagas | Foto: Divulgação

7 vagas: Técnico de Enfermagem

Escolaridade: ensino técnico em enfermagem;

Experiência: mínima de 6 meses comprovada em CTPS ou contrato;

Requisitos obrigatórios: ter COREN ativo, experiência na área em carteira ou contrato. Ter disponibilidade de horário. Desejável experiência em urgência e emergência. Apresentar nada consta; atualizado expedido pelo COREN-AM.

2 vagas: Recepcionista de Hotel

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos obrigatórios: ter inglês fluente. Ter disponibilidade para dormir no local de trabalho e trabalhar em escala de revezamento.

1 vaga: Garçom

Escolaridade: ensino médio completo;

Experiência: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos obrigatórios: ter experiência comprovada.

1 vaga: Padeiro

Escolaridade: ensino fundamental completo;

Experiência: mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos obrigatórios: ter curso de padeiro ou confeiteiro. Ter disponibilidade para dormir no local de trabalho.

Com informações da assessoria*

