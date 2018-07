Eletroeletrônicos na lista de presentes para o Dia dos Pais

Manaus - A pouco menos de um mês para o Dia dos Pais - umas das principais datas para o comércio varejista -, muitos consumidores já estão em busca dos melhores presentes para a data. Somente no ano passado, foi faturado R$ 1,9 bilhão só no comércio eletrônico (Ebit).



As opções são diferenciadas e não se restringem apenas a confecções, calçados e demais acessórios, como cintos e carteiras. A estratégia agora é presentear o homenageado do dia 12 de agosto com algo mais prático e de alta tecnologia.

Os filhos ou esposas que querem agradar a um pai mais moderno, que quer se divertir e busca praticidade para resolver as demandas diárias de qualquer lugar e a qualquer hora, há a opção Positivo Twist Metal 32GB S531, o primeiro smartphone do Brasil a receber o Android Oreo – versão Go.

Leia também: Polo Industrial de Manaus fatura R$ 30 bi no primeiro quadrimestre

Além disso, há o notebook Positivo Motion Black, ideal para compartilhar momentos de trabalho e de entretenimento. Além de estilosos, leves e potentes, ambos se destacam pelo excelente custo-benefício.

Nova versão

O smartphone Positivo Twist Metal 32GB tem tudo o que um pai antenado precisa para unir performance e mobilidade, a começar pelo seu sistema operacional Android Oreo – versão Go, que ocupa menos memória do aparelho e funciona perfeitamente em smartphones de até 1GB de RAM.

A experiência fica ainda melhor quando combinada aos aplicativos nativos do Android em versão customizada, justamente para facilitar a vida do usuário que precisa se conectar com a família, amigos ou colegas de trabalho.

O aparelho se destaca também pelos 32GB de espaço de armazenamento, perfeitos para quem ama fazer fotos e vídeos. Seu acabamento moderno em metal chama a atenção pelas opções de cores, que agradam a todos os perfis, dos discretos aos mais estilosos, nas cores cinza, dourado ou vermelho.

A experiência fica ainda melhor quando combinada aos aplicativos nativos do Android em versão customizada | Foto: Divulgação

O aparelho tem tela de 5,2” e processador Quad-Core. A resolução das câmeras é de 8MP, com LED Flash, para fazer selfies com a família ou com os amigos durante as viagens ou passeios, e funções HDR, Panorama, Beleza, Profissional, Noturno e Detecção de Rosto para deixar as imagens ainda mais bonitas. Tudo isso pelo preço sugerido de R$ 699.

Computador

Já o notebook Positivo Motion Black Q232A é uma opção perfeita para acompanhar os pais em casa, nos compromissos de trabalho, viagens em família e muito mais. Ultrafino, com ótimo desempenho e bateria com autonomia de até seis horas, pode ser transportado facilmente, unindo mobilidade, tecnologia avançada e design elegante.

A tela de 14” com bordas mais finas, chamadas de narrow frames, exibe imagens amplas e impecáveis, ideais para assistir à série favorita ou acompanhar as notícias na web.

O Positivo Motion Black conta ainda com 32GB de armazenamento interno e um ano grátis de uso do Positivo Nuvem, plataforma de arquivamento em nuvem com 64GB, na qual os pais podem salvar fotos, vídeos e documentos e acessá-los a partir de qualquer dispositivo com acesso à internet. O preço sugerido para o Positivo Motion Black Q232A é R$ 1.199.

Intenção de compra

Dados compilados da plataforma de descontos Cuponation, parte da alemã Global Saving Group, mostram algumas tendências de compras com base nos cupons de descontos mais utilizados no final de julho até a primeira semana de agosto de 2017.

Para os filhos que têm a intenção de comprar um presente tecnológico, a pesquisa do Cuponation aponta um preço médio de R$ 3.461 nos 20 celulares de última geração disponíveis no mercado brasileiro.

Citando alguns detalhes do infográfico interativo, o modelo mais em conta de última geração é o celular Asus Zenfone 4 64GB, custando em média R$ 1.569, o mais caro é o iPhone X 64GB, saindo em média por R$ 6.415. Os valores foram pesquisados nas 5 maiores lojas virtuais do país.

Leia mais

Confiança do comércio cai 4,3% em julho ante junho, no Brasil

Saiba como controlar o que seu filho está acessando pelo celular