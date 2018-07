Financiamento coletivo é sucesso para empresas

Manaus - Uma inovação na internet, o financiamento coletivo tem transformado grandes ideias em negócios de milhões, nas redes, sem precisar de linhas de crédito, empréstimos bancários com pagamento de taxas de juros ou processos administrativos e burocráticos demorados. Agora o dinheiro está na palma da mão, a um clique no mouse.



Pode ser um livro, videogame ou qualquer outro produto, que a internet banca. Tudo começou com causas sociais, mas, atualmente, qualquer projeto é aceito e virou business.

É o caso do projeto VT Expresso, um sistema onde a agência de publicidade ou mesmo o empresário que queira veicular um vídeo na TV ou nas redes sociais escolhe a duração do vídeo e o locutor, passa o cartão de crédito ou paga o boleto e recebe o seu vídeo em oito horas.

O tempo normal de produção de um vídeo urgente para a TV, desde o orçamento, passando por briefing e roteiro, leva uma média de cinco dias.

“Até pouco tempo atrás, as alternativas para financiar um negócio do zero eram empréstimo bancário ou comprar consórcio e pegar a carta de crédito. Mas tinha a taxa de juros e administração.

Sem falar que era um processo demorado e muito burocrático. Com a internet, a coisa mudou”, revela o jornalista Idenilson Perin, que está no Kickante, um dos maiores sites de financiamento coletivo do Brasil.

Ele inscreveu o VT Expresso para obter recursos para atualização do sistema, compra de softwares e treinamento de pessoal que vai trabalhar no sistema que promete revolucionar o modo como são produzidos vídeos, reduzindo o tempo de produção e o custo final em até 60% em relação ao método tradicional com produtoras “reais”.

O jornalista fundou uma produtora de vídeo no Amazonas, a Amazon Picture, em 2004, e, no mês passado, identificou no Kickante uma possibilidade de mudar a cultura da produção de vídeos.

“O maior tempo que gastei nestes 16 anos foi discutindo detalhes pequenos do vídeo futuro, em reuniões, e-mails, mensagens, ao telefone. Metade do esforço é antes de começar a filmagem”, revela Perin, destacando que o sistema facilita o acesso aos apoiadores na internet.

“O custo para produzir um carro é enorme. Mas, quando você produz milhares de carros, o preço cai. Fizemos isso no VT Expresso. Padronizamos a pré-produção, com nosso sistema na internet, e repassamos a economia de tempo e custo para o cliente”.

Resultados

Os primeiros resultados já começaram a aparecer. “Trabalhar com o Perin nesse sistema tá sendo bem gratificante. Além da praticidade, temos o tempo a nosso favor. O preço é bom, e não perdemos a qualidade”, garante Dorimar Fernandes, da TAG Assessoria de Comunicação, cliente da Amazon Picture, que está apoiando o VT Expresso no Kickante e ganhando vídeos publicitários como recompensa - além de camisetas e agradecimentos nas redes sociais.

O Kickante tem contribuído com milhares de apoiadores dispostos a tirar ideias do papel ou ampliar um negócio. O VT Expresso já era realidade entre as agências de Manaus, mas o empreendedor procurou o site de financiamento coletivo para ganhar escala nacional.

