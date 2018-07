Polo Industrial de Manaus fatura R$ 30 bi no primeiro quadrimestre

Indústria do AM cresce 3,2% em agosto | Foto: MarcioMelo

Manaus -O Polo Industrial de Manaus (PIM) obteve, nos quatro primeiros meses deste ano - de janeiro a abril, um faturamento recorde de mais de R$ 30 bilhões. Mesmo diante de um ano de crise econômica, o montante representou crescimento de 21,55% em relação ao mesmo período de 2017. O dado foi divulgado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).



O órgão federal informou que o setor de eletroeletrônico, com destaque para bens de informática, foi o líder de faturamento do parque fabril de Manaus, com montante de R$ 16,16 bilhões, o equivalente a uma alta de 33,94% diante do mesmo período do ano passado.

Jorge Junior, presidente Eletros | Foto: Marcio Melo

De acordo com o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletrônicos (Eletros), Jorge Junior, dois fatores principais foram responsáveis pelo resultado positivo no segmento.



A chegada do sinal digital no Estado e o fator Copa do Mundo contribuíram de maneira significativa para o crescimento do setor.

“As TVs smart foram as mais vendidas durante os primeiros meses do ano, ficando atrás apenas dos produtos de entretenimento como telefones celulares e computadores portáteis.

As expectativas para o segundo semestre são as melhores possíveis. Com a chegada das festas de fim de ano o consumidor, que está recuperando a confiança na compra, vai ajudar a alavancar esse crescimento”, disse Jorge Junior.

Além dos eletroeletrônicos, os setores que mais registraram crescimento foi o de duas rodas, com R$ 4,21 bilhões, alta de 19,15%, seguido do químico, com R$ 3,18 bilhões e alta de 11,82%.

O setor de termoplástico faturou R$ 1,72 bilhão (14,09%) e o metalúrgico R$ 1,67 bilhão (14,58%). Outro crescimento registrado no primeiro quadrimestre do no foi na exportação, com rendimento total de US$ 168,47 milhões, o equivalente a uma alta de 20,55% na comparação com o mesmo intervalo de 2017 (US$ 139.75 milhões).

Para o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), o Wilson Périco, o aquecimento da demanda se deu por conta da Copa do Mundo e chegada do sinal digital, porém, não há otimismo para o segundo semestre, uma vez que 2018 é ano eleitoral. “Tivemos esse crescimento nos primeiros meses, porém estamos esperando uma retração para os meses que estão chegando. Posso afirmar que teremos certeza de melhora somente depois dos resultados das eleições em outubro”, pontuou.

Emprego

Sobre a mão de obra, no mês de abril o PIM contou com 86.450 trabalhadores, representando um crescimento de 1,98%, comparando com o mesmo período do ano passado que foi de 84.771 trabalhadores.

Em 2018, a média de mão de obra mensal no ano, estava em 87.520 trabalhadores, o que indica um aumento de 2,44% ante a média registrada no mesmo período de 2017, com 85.432 trabalhadores.

Corecon

Para o economista do conselho Regional de Economia (Corecon), Judah Torres, o momento é de cautela, uma vez que essa é a primeira vez que o faturamento fecha em alta desde 2011. “Estamos comemorando, porém, cientes de que o crescimento está lento e controlado, o que é bom, uma vez que quando o ritmo acelera nós podemos perder as rédeas. Seguimos otimistas para o faturamento do segundo semestre, pois é o momento em que o consumidor ganha mais confiança e poder de compra”, ressaltou.

Setor de duas rodas

O segmento de Duas Rodas também foi destaque no primeiro quadrimestre do ano em produção, segundo a Suframa.

De janeiro a abril, o setor produziu 352.729 unidades de motocicletas, motonetas e ciclomotos, o equivalente a um aumento de 19,17% no comparativo com o mesmo período de 2017.

Já no setor de eletroeletrônicos, as TVs de LCD registraram mais de 5 milhões de unidades fabricadas no quadrimestre, o que representa uma alta expressiva de 52,34% no comparativo com mesmo intervalo de 2017.

As linhas de telefones celulares, com 5,2 milhões de unidades produzidas, e de microcomputadores portáteis, com 255.297 unidades, tiveram crescimentos de 9,04% e 69,75%, respectivamente.

Leia mais: