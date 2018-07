Dia dos Pais promete movimentar o comércio de Manaus

Com promoções e programação especial shoppings e lojistas esperam movimentar o mercado | Foto: Marcely Gomes

Manaus -A movimentação do comércio que caiu no mês das férias deve ficar aquecida com a chegada do dia dos pais, que neste ano será comemorado no dia 12 de agosto. Com promoções e programação especial shoppings e lojistas esperam movimentar o mercado que registrou crescimento nos primeiros meses de 2018.



De acordo com o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL – Manaus), Ralph Assayag, a pesquisa sobre a intenção de compras para a data ainda está sem dados consolidados assim como a pesquisa para novas contratações. “Estamos finalizando os estudos, porém seguimos otimistas para que o movimento cresça uma vez que é nessa época que o consumidor começa a comprar mais por conta da primeira parcela do 13ᵅ salário, tivemos um bom primeiro semestre e esperamos continuar no mesmo ritmo”, explicou.

O presidente da CDL – Manaus, disse ainda que o mês de julho sempre é mais ameno, com poucas vendas uma vez que muitas pessoas viajam nesse período. “Férias escolares sempre deixam o comércio mais frio porque os pais aproveitam para sair da cidade, os lojistas estão preparados para o baixo movimento, porém mesmo com instabilidade estão preparando promoções para atrair os clientes em agosto e já movimentar as lojas até o fim do ano”, disse Assayag.



Em relação as contratações, Ralph Assayag disse que só pode dar uma melhor posição sobre após as eleições de outubro, ele conta que como estamos em um ano de incertezas políticas é complicado falar sobre uma vez que os empresários estão com receio de arriscar em novos investimentos e contratações, ainda assim é possível que haja novas oportunidades no mercado uma vez que é natural a demanda aumentar no segundo semestre.

Amazonas Shopping

O Amazonas Shopping terá uma programação especial para o dia 12 de agosto, durante os dias 02 a 12 do mês o centro de compras vai promover o evento “Amazon Beer Festival”. A feira de cerveja vai contar com opções gastronômicas, shows musicais e bate papo sobre a produção artesanal da bebida, para atrair o público masculino que geralmente acompanha mulheres e filhos as compras. “Com isso, a gente espera um número significativo para movimentar as vendas do shopping mais tradicional da cidade”, disse a nota.

Outro shopping que vai realizar campanha especial é o Millennium, entre os dias 1° a 12 de agosto a campanha “Dia dos Pais Conexão a Mill” promete movimentar as compras. A iniciativa vai apostar na relação entre pais e filhos, por meio de brincadeiras para saber o quanto um conhece o outro. Além disso, o centro de compras também vai disponibilizar um espaço onde será possível recriar fotos antigas entre pais e filhos.



Durante o período da promoção, os clientes também poderão assistir a um show da banda amazonense The Stone Ramos. “A campanha faz parte do novo posicionamento do Millennium Shopping que tem como objetivo proporcionar uma experiência diferenciada e emocionante entre os clientes”, destacou a coordenadora de marketing do centro de compras, Elizandra Xavier.

