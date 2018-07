Manaus está entre as cidades com maior número de devedores

Manaus - Dívidas no cartão de crédito, cheque especial, financiamentos e empréstimos, foram as que registraram a maior alta em junho, com crescimento de 7,62%, em relação ao mesmo período do ano passado, segundo relatório do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Em Manaus, o número de devedores pode diminuir no segundo semestre. Com taxas menores, inflação baixa, demissões estabilizadas e feirões de renegociação das dívidas o manauense pode enfim se programar para colocar as contas em dia.

Conforme o presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL-Manaus), Ralph Assayag, apesar da melhora, o crescimento de inadimplentes no Estado cresceu em média 20%, abaixo do nível nacional. “Somos uma ilha, temos segmentação de indústria e agronegócios que nos dá estabilidade.



No resto do país as pessoas conseguem com facilidade sair de um estado para o outro o que faz com que a taxa de inadimplência nesses lugares aumente, aqui temos esse equilíbrio”, explicou.

Taxa de devedores cai lentamente

Assayag disse ainda que a taxa de devedores em Manaus está caindo lentamente, uma vez que o governo dividiu o Fundo de Garantia Do Tempo de Serviço (FGTS), além da queda do número de demissões que garante a estabilidade na economia familiar. “Em janeiro começamos com 4.0 e fechamos o mês de junho com 3.5, além disso as cobranças ficaram mais rígidas, os lojistas não estão liberando crédito uma vez que estão mais atentos, consultando, examinando para não liberar aos inadimplentes”, avaliou.

Atenção do empresário

Para o presidente da CDL – Manaus, a atenção dos logistas assegura o consumidor a não ficar com mais uma dívida que não poderá pagar. Essa medida assegura que o cliente primeiro tire as restrições do CPF para depois conseguir comprar novamente.

“No segundo semestre a expectativa de novas contratações é sempre mais alta, com a chegada das festas. Isso faz que as pessoas recuperem a tranquilidade em relação as contas e consiga mais crédito na praça”, esclareceu Assayag.

De acordo com o relatório do SPC Brasil, os estados da região Norte concentraram, de forma equilibrada, o maior número de devedores no país. 5,79 milhões de consumidores que somam 48% da população adulta, seguido da região Nordeste com 44% da população de inadimplentes.

Inadimplência no País

Em todo o país a inadimplência atingiu 63,6 milhões de consumidores. Os dados levam em conta brasileiros com restrição no CPF pelo atraso no pagamento de contas.

Já contas básicas como água e luz, registraram alta de 6,69% nos atrasos, já contas de telefone, internet e TV por assinatura aumentaram 3,57%. O único segmento a apresentar queda na quantidade de atrasos, com 9,24% em junho foi o de compras feitas no boleto ou crediário no comércio.

Dicas para sair das dívidas

Para o economista Judah Torres, toda a situação difícil que a economia do país vem passando somando com o aumento do desemprego, resulta no aumento da inadimplência, ele dá três dicas para que novas dívidas não sejam geradas, com tais medidas é possível que aos poucos as contas se normalizem.

“Organização é fundamental para começar a colocar as contas em dia, a alternativa é por todos os gastos na ponta do lápis, eliminar gastos supérfluos também é uma boa opção, nesse caso a família precisa trabalhar em conjunto. Por fim aproveitar as feiras de renegociação ou até mesmo buscar o estabelecimento que está devendo para uma negociação amigável e evitar uma possível judialização da dívida”, esclareceu.

Economia em recuperação

Torres explicou que, o período mais turbulento da economia do país já passou. “Estamos em um cenário de estabilização econômica, porém não estou otimista que a taxa de devedores caia enquanto a taxa de desemprego continue na mesma”, concluiu.

Tipos de dívidas

Mais da metade das dívidas pendentes de pessoas físicas, 51%, têm como credor algum banco ou instituição financeira. A segunda maior representatividade fica por conta do comércio, que concentra 18% do total de dívidas não pagas, seguido pelo setor de comunicação (14%).

Os débitos com as empresas concessionárias de serviços básicos como água e luz representam 8% das dívidas não pagas no Brasil. Em