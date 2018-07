'Promoção' acaba e gasolina volta a custar R$ 4,69 em Manaus

Manaus - O preço da gasolina em Manaus, que permaneceu por mais de um mês com preço em média de R$ 3,90, começou a voltar ao valor de R$ 4,69, considerado normal pela rede de postos de combustíveis.

Alguns estabelecimentos da capital amazonense já estavam com o novo valor atualizado nesta terça-feira (17), o que pegou os condutores de surpresa.

O preço mais barato, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Amazonas (Sindicam), se tratava de uma promoção temporária.

O presidente do Sindicam, Geraldo Dantas, confirmou que, gradativamente em todos os postos, o valor vai voltar ao patamar de R$ 4,69. “Quem manda no preço são as distribuidoras. Como nas férias o movimento é baixo, sempre fazem promoções para atrair clientes, mas agora já terminou”, disse o empresário.

O preço da gasolina, bem mais em conta, durou exatamente um mês. O preço de R$ 3,89 foi identificado pelos motoristas no dia 18 do último mês de junho.

Na época, de acordo com reportagem do Em Tempo, a redução era atribuída ao preço do barril do petróleo, a cotação do dólar e o subsídio dado pelo Governo Federal aos caminhoneiros, após a grande paralisação das estradas no fim de maio.

Ao mesmo tempo que o preço aumentou em Manaus, a Petrobras anunciou nesta terça-feira (17) uma nova redução no valor da gasolina de 1,80% nas refinarias para esta quarta-feira (18), mas de acordo com Geraldo Dantas, esse reajuste não deve ter efeito no preço final nas bombas. Com a mudança, o valor sai dos atuais R$ 1,9970 para R$ 1,9611.

Em um posto da avenida Umberto Calderaro, o preço ainda está R$ 3,89 | Foto: Márcio Melo

Na avenida Humberto Cadeirado, no bairro Adrianópolis, a reportagem encontrou um posto que está vendendo a gasolina a R$ 4,69. Outro posto na mesma avenida, ainda estava vendendo o combustível ao preço de R$ 3,80.

Mas de acordo com o Sindicam, alguns postos ainda não foram afetados pelo aumento, o que pode ocorrer nos próximos dias, com renovação de estoque.

Pesquisa

Para auxiliar os condutores de toda a cidade em saber onde encontrar a gasolina e outros tipos de combustíveis mais baratos, o Programa Estadual de Orientação e Proteção do Consumidor (Procon-AM) voltou a divulgar semanalmente a pesquisa de preços dos combustíveis este mês. O levantamento é feito em mais de 50 postos da capital, geralmente em toda quinta-feira e divulgado no mesmo dia ou no dia seguinte.

De acordo com a última pesquisa, divulgada na última sexta-feira (13), o valor da gasolina mais barata, no valor de R$ 3,79, estava no posto Grande Circular, de bandeira branca, localizado na avenida Grande Circular, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste. Esse posto também vendia o etanol mais barato, por apenas R$ 3,35 o litro.

Esse mesmo valor de etanol (R$ 3,35) também foi encontrado no Auto Posto Gaspetro, localizado na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves. A gasolina aditividade mais barata foi encontrada no posto Nossa Senhora de Aparecida, localizada na avenida Nathan Xavier de Albuquerque, no bairro Novo Aleixo.

