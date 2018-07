Encontro Nacional aborda desafios do Comércio Exterior

A Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB) promove nos dias 15 e 16 de agosto, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro, a 37ª edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior (Enaex-2018). As inscrições já estão abertas e são gratuitas.

Para promover o evento, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), através do seu Centro Internacional de Negócios (CIN-AM), convida aos empresários, executivos de empresa, acadêmicos e interessados no assunto a participarem deste evento que traz, este ano, o tema “Desafios para um Comércio Exterior Competitivo”.

Segundo o gerente do CIN-AM, Marcelo Lima, o tema norteará as discussões e reunirá representantes do governo e de toda a cadeia de negócios do comércio internacional. Entre as pautas a serem abordadas estão: Os reflexos da atual geopolítica mundial no comércio exterior brasileiro; Alternativas para viabilizar as exportações de commodities com maior valor agregado; a defesa comercial no Brasil e no mundo; e A mulher no comércio internacional.

Entre as pautas a serem abordadas está os reflexos da atual geopolítica mundial no comércio exterior brasileiro | Foto: Divulgação





“Os participantes terão acesso a workshops, painéis e discussões sobre os principais temas ligados ao comércio exterior brasileiro e ainda a oportunidade de participar de despachos executivos e reuniões. Também terão acesso a uma área de exposição com estandes de empresas, entidades, órgãos públicos e mídias especializadas”, destaca Marcelo.

Programação e Inscrição



Toda a programação do evento e o formulário para inscrição podem ser encontrados no site: http://www.enaex.com.br/. Para mais informações entre em contato com o Centro Internacional de Negócios da Fieam, pelo telefone 3186-6511 ou pelo e-mailcin@fieam.org.br.

Comércio Exterior



Comércio exterior é a troca de bens e serviços realizada entre fronteiras internacionais ou territoriais. Normalmente representa uma grande parcela do Produto Interno Bruto (PIB). Hoje, o Brasil exporta diversos produtos industrializados e semimanufaturados como calçados, suco de laranja, produtos têxteis, óleos comestíveis, bebidas, alimentos industrializados, aparelhos mecânicos, armamentos, produtos químicos, material de transporte e outros chegando a 55% e 65% das exportações.

As importações também sofreram alterações, já que antes importava-se quase que totalmente, bens manufaturados, e, hoje, aproximadamente 40% das importações são matérias-primas, combustíveis, minerais, trigo, carne, bebidas, artigo de informática e telefonia, alguns metais, máquinas, motores e vário outros.

Os principais mercados que o Brasil exporta seus produtos são: União Européia, Estados Unidos, Argentina, Japão, Paraguai, Uruguai, México, Chile, China, Taiwan, Coréia do Sul e Arábia Saudita.

Os principais parceiros que o Brasil importa seus produtos são: Estados Unidos, União Européia, Argentina, Arábia Saudita, Japão, Venezuela, México, Uruguai, Chile, China, Coréia do Sul, Kuwait e Nigéria.

