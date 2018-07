Veja vagas de emprego disponíveis no Sine nesta segunda-feira

Manaus - Os postos do Sine Manaus selecionam nesta segunda-feira (16), a partir das 8h, candidatos a dez vagas de emprego . Os interessados devem procurar os postos que ficam na Ouvidoria Municipal, no bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul, e dentro do Shopping Phelippe Daou, em frente ao Terminal 4 (T4), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

As oportunidades são para vendedor, técnico em refrigeração, analista administrativo e técnico em enfermagem, sendo esta última vaga para pessoa com deficiência (PCD).

Os candidatos devem observar onde a vaga está sendo oferecida, assim como também os requisitos exigidos.

Quais são os documentos?

Os documentos básicos a serem entregues ao Sine Manaus são: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e certificado de reservista (para homens).

Se a vaga exigir habilidades específicas, é importante levar comprovação, como certificados, diplomas ou outros documentos. Para quem é trabalhador com alguma deficiência (PCD), é obrigatório levar um laudo atualizado (2017/2018).

Acesse agora o site http://semtrad.manaus.am.gov.br para mais informações.

Vagas na Praça 14

Endereço: Rua Afonso Pena, 38, bairro Praça 14 de Janeiro, ao lado do Samu.

Vagas para vendedor comercial - 4



Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 06 meses de experiência;

Requisitos obrigatórios: experiência em tratativas comerciais, pois irá prospectar, dar andamento em tratativas, finalizar e manter atendimento com foco em vendas para empresas e instituições.

Vagas para Técnico em refrigeração - 2

Escolaridade: Ensino Médio Completo;

Experiência: 06 meses de experiência;



Requisitos obrigatórios: o candidato deve possuir carteira de habilitação categoria A, conhecimento em hidráulica, elétrica, modulados ou ar-condicionados. Para instalações de aparelhos purificadores, equipamentos elétricos e mecânicos de uso industrial e residencial. Irá trabalhar com protocolos técnicos, com público seletivo e exigente.

Vaga para analista administrativo PL - 1

Escolaridade: Superior completo (Administração, Economia ou áreas correlatas);

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS;

Requisitos obrigatórios: elaboração de projetos econômicos, PPB e PADIS; Inglês fluente, Excel avançado; suporte nas atividades administrativas; Noções sobre ISO-9001; Liderança e bom relacionamento interpessoal.

Posto Shopping Phellipe Daou - zona Leste

Endereço: Avenida Camapuã, 2985, Cidade Nova, no Shopping Phelippe Daou em frente ao T4.



Vaga para Técnico de refrigeração - 1

Escolaridade:Ensino Médio Completo;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS ou contrato;

Requisitos obrigatórios: desejável ter curso de técnico em refrigeração. Obrigatório ter CREA ativo.

Vagas para técnicos de enfermagem - 2

Escolaridade:Técnico em Enfermagem;

Experiência: experiência mínima de 6 meses comprovada em CTPS ou contrato;

Requisitos obrigatórios:ter curso e experiência como técnico de enfermagem.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Prefeitura de Manaus abre mais de 160 vagas para cursos e oficinas

Está precisando de estágio? Itaú oferece mais de mil vagas