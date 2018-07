Nova loja da Oi é inaugurada no Amazonas Shopping e traz novo conceito

Manaus - A mais nova franquia da Oi inaugurada na noite desta sexta-feira (13) em Manaus traz um novo conceito da marca para a região. A nova loja, situada no Amazonas Shopping, zona Centro-Sul da capital, apresenta ao público um formato inovador, com serviços diferenciados, como explica André Amorim, proprietário da nova franquia.

“Essa é a primeira franquia no Amazonas e a segunda no Brasil com esse novo padrão, que atende ao novo conceito da empresa Oi. É um ambiente moderno, diferenciado, como ainda não havia ainda no Amazonas. Acredito que vamos atrair público com preços atrativos e serviços exclusivos”, disse Amorim.



Gerente Anderson Simão e dono da franquia André Amorim | Foto: Marcely Gomes

A nova loja da Oi oferece promoções, preços especiais e planos de telefonia, televisão, internet, além de aparelhos celulares e acessórios. Segundo o gerente da nova franquia, Anderson Simão, a nova loja gerou novos empregos na cidade. A franquia conta com um quadro de 15 funcionários.



A nova loja inaugurou com um quadro de 15 funcionários | Foto: Marcely Gomes

O gerente explica que o Amazonas Shopping foi estrategicamente escolhido para atender à comodidade dos clientes. “A gente escolheu abrir a loja no Amazonas Shopping por ser um shopping conceito em Manaus. Atinge a todos públicos e traz comodidade aos clientes em questão de estacionamento e qualidade do serviço”, afirmou.



Nova franquia conta cm serviços de telefonia, internet, televisão, entre outros serviços exclusivos | Foto: Marcely Gomes

A nova loja da Oi no Amazonas Shopping está situada no segundo piso, ao lado da agência do Branco do Brasil. A inauguração contou com um coffee break para os clientes e a presença do DJ.



Leia mais:

Projeto 'Enemzeiro' oferece aulas gratuitas a vestibulandos em Manaus

Servidores de Presidente Figueiredo começam a receber décimo terceiro