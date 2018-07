Cachaça saborizada ganha clientes manauenses

Eduardo apostam em novos sabores de cachaça para ganhar o mercado | Foto: Ione Moreno

Manaus -A cachaça, velha conhecida do brasileiro, vem ganhando novas versões e sabores em Manaus. Além da tradicional cachaça artesanal, a saborização está caindo no gosto do manauense e abrindo novos possibilidades para os pequenos empreendedores que descobriram no produto uma nova oportunidade de negócio.



O gastrônomo Carlos Eduardo Almeida, natural de Volta Redonda contou que foi em Manaus que descobriu o novo nicho de negócio.

Ele conta com a ajuda da esposa Alexa Almeida, nas vendas e divulgação da marca Mucho Gusto. “Antes da cachaça eu já trabalhava com a produção de doces, quando ainda morava em outro Estado.

Eduardo apostam em novos sabores de cachaça para ganhar o mercado | Foto: Ione Moreno

Foi durante uma aula da disciplina de tecnologia de alimentos onde aprendemos a fazer azeites, conservas e cachaça, que em uma conversa com a minha esposa nós resolvemos arriscar nesse novo negócio”, explica Carlos.



Testes

O gastrônomo conta que, antes da cachaça, ele arriscou na produção de saborização de azeites. Porém, como o produto é perecível ele decidiu focar na produção de cachaça e não teve arrependimentos.

Os primeiros testes foram com a banana e o coco. Logo depois veio o maracujá, canela e jambu. Os primeiros clientes foram os vizinhos e familiares que aprovaram o novo produto.

Carlos diz que obteve uma aceitação tão boa do produto que houve uma época em que ele já contava com dez sabores diferentes no estoque.

Eduardo apostam em novos sabores de cachaça para ganhar o mercado | Foto: Ione Moreno

Segundo ele, hoje os sabores caju, abacaxi, hortelã ou morango são feitas apenas por encomenda, uma vez que não há tantos pedidos quanto os outros.



“Porém quando recebo encomendas deixo o cliente ciente de que preciso de 100 dias para a entrega, uma vez que preciso entregar um produto de qualidade com sabor apurado”, conta o gastrônomo. Ele diz que a primeira pessoa a provar e aprovar os testes foi a esposa, que já tem a preferência pelo sabor de coco.

Aula inspiradora

Foi durante uma aula do professor Bruno Raphael Leitão que Eduardo descobriu que poderia ganhar dinheiro com a cachaça. O professor que agora é cliente, conta que durante as aulas, o aluno sempre levava os testes com novos sabores e teve o apoio para começar a comercialização.

“Eu já havia falado que no Nordeste é comum saborizar cachaça com frutos do mar e algumas frutas, disse a ele que tinha mercado em Manaus e que ele teria espaço focando em sabores regionais”, relata Bruno.

Loja virtual

Para a comercialização do produto que virou o carro chefe, o casal aposta em lojas nas redes sociais e participação em feiras alternativas onde conseguem uma boa rede de contatos.

Alexa conta que o pós-feira está rendendo bons frutos. “São pessoas que, no primeiro contato não acreditam que é cachaça, mas depois de provar compram e muitos viram clientes fiéis. Compram para presentear e levar para outros Estados. A nossa cachaça já foi para São Paulo e Minas Gerais”, comemora a professora.

Lucro

O casal diz que hoje, o lucro com a venda da cachaça já rende ajuda no orçamento familiar, com o crescimento e maior visibilidade por meio das redes sociais e feiras.

A tendência é que até o fim do ano o produto já esteja registrado no Instituto de Propriedade Industrial (Inpi). Além disso, novos sabores como cumaru, cacau e buriti estão em fase de testes.

Com cachaça de Minas e embalagens caprichadas a cachaça Mucho Gusto tende a cada vez mais ser conhecida no mercado manauara, elas podem ser encontradas em um valor acessível de R$ 45 com 500 ml ou por R$ 15 com 70ml.

Jambú

Cachaçaria do Dedé no shopping Manauara reabre espaço ampliado e com novos pratos. | Foto: Diego Janatã

A Jambucana, cachaça artesanal produzida com canela, gengibre, melaço e jambu está no mercado amazonense e nacional desde 2016. Exclusiva da cachaçaria do Dedé, a cachaça que hoje é mais vendida em uma grande distribuidora de Belo Horizonte está pronta para ser embarcada para os Estados Unidos. Para o sócio proprietário André Parente, levar o sabor da Amazônia por meio da cachaça artesanal é uma grande satisfação.



“Hoje a Jambucana pode ser encontrada em empórios da cidade e nas quatro lojas da Cachaçaria do Dedé, a um preço de R$59,90 com 500ml ou na versão long neck por R$ 32. Além disso, estamos fazendo testes em um novo sabor de guaraná com açaí. Depois de todo o processo faremos o lançamento e esperamos que, como assim como a Jambucana, o novo sabor seja um sucesso”, comemora.

Dedé diz ainda que o produto é o único em Manaus que possui o selo do Inpi. Produzida no engenho localizado no oeste de Minas Gerais, a cachaça de Jambu está alçando novos voos, levando o sabor regional para o mundo.

" “Quando recebo encomendas deixo o cliente ciente de que preciso de 100 dias para a entrega, uma vez que preciso entregar um produto de qualidade com sabor apurado” " Carlos Eduardo Almeida, Gastrônomo e microempresário