Servidores de Presidente Figueiredo começam a receber décimo terceiro

Presidente Figueiredo - A Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo (PMPF) irá pagar nesta sexta-feira (13) a primeira parcela do décimo terceiro salário aos servidores públicos do município. No total, serão beneficiados 2.378 funcionários entre estatutários, comissionados e temporários. O pagamento equivale a R$ 2.461.694,18 milhões, que deverão ser injetados na economia da cidade.

“Estamos cumprindo os prazos determinados em lei, para fazer valer o direito do trabalhador. O décimo terceiro é uma forma de valorizar os servidores que tanto contribuem para o funcionamento do serviço público. Além disso, o dinheiro injetado no município movimenta o comércio o local”, disse o prefeito Romeiro Mendonça, ao salientar que o pagamento da segunda parcela será efetuado até o mês de dezembro.

O benefício, tão esperado durante o ano, chega para muitos trabalhadores como oportunidade para investimento e até mesmo para a concretização de sonhos. A assistente administrativa Volúsia Menezes, servidora pública há mais de 20 anos na prefeitura, conta que o décimo desse ano, tanto o dela quanto o recebido por seu esposo, será usado para concluir a reforma da casa deles. “Ele também é servidor público e combinamos de usar o dinheiro na nossa casa. Somando os dois salários, vamos conseguir concluir a reforma”, disse.

O pagamento da segunda parcela será efetuado até o mês de dezembro. | Foto: Divulgação

Quem também vai aproveitar o dinheiro para fazer uma reforma na casa é auxiliar de serviços gerais Fátima Carias, que aguarda ansiosamente pelo pagamento. “Amanhã mesmo vou começar a reforma do meu quarto. Já comprei os materiais e com o dinheiro do décimo vou poder pagar o pedreiro”, contou.

Já o funcionário Alisson Rodrigues, estudante de administração, disse que vai usar o dinheiro para pagar a matrícula do último período da faculdade. “ Estou feliz porque o dinheiro chegou numa boa hora. Vou poder fazer minha matrícula e ainda pagar uma parcela da festa de formatura. Estou mais próximo de concretizar o meu sonho”, comemorou.

Com informações da assessoria*

