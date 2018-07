Advogado da FIEAM comenta ação a favor do polo de concentrados da ZFM

Advogado Jean Cleuter diz que incentivo é primordial para atração de empresas para o PIM | Foto: Divulgação

Manaus - Depois da aprovação do senado federal que derrubou o decreto presidencial que reduzia os benefícios fiscais para o pólo de concentrados da Zona Franca de Manaus (ZFM), diferentes setores da sociedade comemoram e torcem para que na Câmara Federal também haja vitória para o Amazonas.

Para o advogado da Federação das Indústrias do Amazonas (Fieam), especialista em Direito Tributário e professor sobre o tema, Jean Cleuter Simões Mendonça, a garantia do incentivo fiscal para as indústrias que produzem concentrados no Amazonas é mais que estratégica economicamente, é necessária para o Brasil como um todo.

“Mais que manter o modelo Zona Franca de Manaus, a garantia desse incentivo é primordial para mais que empresas sejam atraídas para o Polo Industrial do nosso Estado e, assim, tenham mais recursos e empregos aqui”, defende.

De acordo com ele, o retorno que a Zona Franca de Manaus extrapola os chãos de fábricas e passa pela garantia da não exploração da floresta amazônica. O Amazonas é o Estado com o menor índice de desmatamento florestal do Norte do Brasil. Além disso, o Polo de Concentrados é o segundo que mais arrecada na ZFM e um dos que mais empregam.

Estimativas das empresas instaladas no Amazonas estimam que 11 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados por elas em toda a cadeia produtiva de concentrados. “A classe empresarial e a a sociedade Amazonense são defensoras do modelo da Zona Franca porque isso é a garantia da sobrevivência de muitas pessoas no Amazonas. Mas entendemos, também, que mais alternativas de desenvolvimento econômico precisam ser encontradas”, afirma o advogado.

