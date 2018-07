Prefeitura de Manaus abre mais de 160 vagas para cursos e oficinas

Os cursos são oferecidos a partir do projeto Empreende Manaus, que traz oportunidades de qualificação profissional, muitos deles, gerando renda imediata para o trabalhado | Foto: Divulgação

Manaus -A partir desta quarta-feira (11), a Prefeitura de Manaus inscreve interessados nas 166 vagas gratuitas para cursos e oficinas nas áreas de informática e alimentícia.



Os cursos serão realizados pela Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), com o apoio do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac).

As inscrições vão até sexta-feira (21), e devem ser feitas na sede da Semtrad, na rua Rio Jamary, 77, conjunto Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças, das 8h às 13h.

Os interessados devem levar a cópia e o original dos seguintes documentos: RG, CPF, Comprovante de Residência.

A secretária da Semtrad, Ananda Carvalho, explica que os cursos são oferecidos a partir do projeto Empreende Manaus, que traz oportunidades de qualificação profissional, muitos deles, gerando renda imediata para o trabalhador.

"Temos oferecido inúmeros cursos voltados para públicos variados e específicos. O objetivo, como determina o prefeito Arthur Virgílio Neto, é melhorar a qualificação do trabalhador para que tenha mais chances no momento em que se candidatar a uma vaga de emprego", explica.

Os cursos são frutos de emendas parlamentares e alguns são direcionados a públicos específicos, como oficinas e cursos voltados as mulheres.

